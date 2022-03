Mientras que en México se analiza la posibilidad de retirar el cubrebocas, en China, hay compras de pánico por un reinicio de confinamiento debido a una nueva ola. Recordemos que ahí, donde inició, están más adelantados que nosotros y la tendencia es que se asemeje en este continente en unos seis meses lo que ocurre al otro lado del charco, por tanto, es imperante que aprendamos, pues parece que no entendemos, no podemos seguir los mismos errores de otros países. Es muy importante que continuemos con medidas precautorias para evitar que aumenten los casos, es indispensable obligar a los turistas a ponerse cubrebocas y a nosotros a seguir manteniendo la sana distancia.

A continuación comparto algunos datos relevantes a dos años del inicio de la pandemia de Covid-19:

Primero, ya sabemos que quienes más se complican son los pacientes con obesidad, hipertensos y con insuficiencia renal; sin embargo, los que más fallecen son los que tienen vacunación incompleta o ninguna vacuna. También sabemos que la primera causa de muerte por Covid son las coagulopatías y no las complicaciones respiratorias, es decir, la gente muere por infartos cerebrales, al corazón o trombos pulmonares, por lo tanto, es importante en el tratamiento intrahospitalario el uso de anticoagulantes y el seguimiento de un marcador de coagulación llamado Dímero D.

También sabemos que las complicaciones en la enfermedad aparecen entre el día 7 y 12 de iniciados los síntomas y que el reposo es más importante que el uso de vitaminas C y D, las cuales no están indicadas y no tienen ninguna función benéfica en esta enfermedad.

Sabemos igual, que el contagio es mayor de persona a persona, que por medio de la ropa o los zapatos, y que es mejor lavarse las manos con agua y jabón que el uso del alcohol. Así mismo ya aprendimos que los cubrebocas de tela y neopreno no sirven para nada.

Aprendimos a usar nuevos tratamientos como el Remdesivir y el Mulnupiravir, los cuales tienen excelente efecto cuando se utilizan antes de la gravedad y, por ello, es importantísimo visitar al médico durante la enfermedad, al inicio y en la segunda semana.

Antes de terminar, es indispensable que les cuente sobre la cuarentena, ese periodo donde debemos de estar en casa: si tuviste un contacto y no estás vacunado, debes de guardarte en casa por 5 días y al sexto realizarte una prueba de PCR (la “costosa”) tengas o no síntomas. Si tuviste contacto y estás vacunado tienes dos opciones, una sería esperar 10 días en cuarentena y si no tienes síntomas, el día 11 hacer tu vida normal o, la segunda opción, no hacer cuarentena y realizarte una PCR el quinto día aunque no tengas síntomas. Durante esos 5 días no debes hacer actividades sociales. Por último, si ya te dio Covid en los 90 días previos al contacto, lo único que debes de hacer es evitar actividades sociales por 5 días, pero no requerirás cuarentena.

¡Ojo! En ningún momento se acepta la prueba de antígenos o prueba rápida, debido a que ya se sabe que no tiene utilidad diagnóstica, solo sirven como “screening”.