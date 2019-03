La magia de amar sí existe

Esta semana, después de bastante tiempo, nuevamente una persona me dijo: ¡La magia no existe! Y como cual hueso quebrado sentí crepitar mi corazón y un nudo se formó en mi garganta. ¿Hay alguien aún que no cree en la magia?, me pregunté mientras me preparaba para responderle algo muy bueno al respecto, pero después de un rato la magia dentro de mí me dijo: no seas tonto, no gastes rato haciendo al sordo oír, al ciego ver y al mudo hablar, mejor espera que sea el tiempo quien le demuestre su gran equivocación, porque quizá quien duda de la magia es porque no la ha conocido o aún no le ha prestado la atención adecuada; quien cree que se trata únicamente de trucos pero olvida lo grande y real que ésta puede ser y las maravillas que dentro de una persona puede lograr.

Por ejemplo, siento el día de hoy esos “polvos mágicos” corriendo por mis venas y llegando a mi estómago en donde se forma un cosquilleo que me hace vibrar, el amor, pues, justo esta semana, las dos mujeres de mi vida cumplen años y la alegría de haberlas tenido cerca por trescientos sesenta y cinco días más me llena de gozo.

El amor es un gran acto de magia, que cuando se vive por completo inunda tu ser de diferentes sentimientos que te llevan a la ceguera, al nerviosismo y también al enojo. Digo ¿qué personas que se aman no pelean? ¿Sí se aman por qué lo hacen? Quizá es porque el perdón se conjuga con el amor y el que verdaderamente ama logra vencer cualquier desperfecto para en otro momento seguir juntos sonriendo.



El amor también es añoranza, es creer en un futuro juntos, es alegrarse por todo lo bueno que le pase al otro y enojarse cuando éste es lastimado. Es querer proteger pero también querer ser protegido. Es saber respetar y confiar pese a que los celos, parte del amor, se interpongan seguido en nuestro camino. Es comunicación, la mejor forma de transmitir sentimientos y también es llevar lo sentimental sobre lo material a la vez que entregamos uno que otro sacrificio y únicamente para ver sonreír a quien querernos.

Pero ¿será que se pueda amar a más de una persona a la vez? La magia es tan increíble que estoy seguro que sí, lo mismo comprueba la psicología humana, aunque se sabe que no a todos se les podrá entregar amor de la misma manera, pues es muy diferente el amor de hermanos, de padres, de hijos y de pareja; pero sin duda todos reciben la descripción que hace un momento escribí sobre lo que significa amar.

Así que cada vez que ames, cada vez que llores por alguien o que sientas tu corazón palpitar por una persona, recuerda que ahí estás encontrando uno de los efectos más grandes de la magia, estás viviendo con ella y disfrutando del placer más grande que tiene la vida y la razón primaria por la cual nacemos.