El poder de las historias

Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediarlo.- Harry Potter y la piedra filosofal

Siempre he creído firmemente en el poder que tienen las palabras, por eso decidí dedicar el resto de mi vida a las historias, a descubrir cada uno de esos mundos y esas historias que los libros llevan consigo, es por ello que estos días no he podido parar de pensar en lo que una historia puede significar para una persona, y la forma en la que puede cambiar la vida de ésta; para completar esta idea debo decir que, la última semana, mis redes sociales se han llenado de un tema en especial, Avengers: Endgame.

He visto más de mil comentarios de gente diciendo que “le ha cambiado la vida” después de ver dicha película, de gente que cuenta que los ojos se les llenaron de lágrimas cuando llegó el final de Tony Stark, de gente a la que le sacó un pequeño grito la valentía de Black Widow. Pero también he visto mucha gente burlándose de aquellos que acompañaron a dichos personajes durante todo este recorrido, de gente acusándolos de inmadurez y quizá ridiculez. Pero la verdad es que están sumamente equivocados, las historias pueden cambiar vidas y ayudar a tomar decisiones.

Hace muchos años conocí entre páginas a un chico de cabello negro, lentes redondos y una cicatriz en la frente, desde el primer momento nos hicimos inseparables, desde el primer momento decidí que sería aquel mejor amigo al que podría regresar al abrir el libro. Las historias pueden cambiar vidas porque en ellas conocemos mundos que, de otra manera, tal vez nunca podríamos, porque conocemos personas y criaturas que nos alientan a ser mejores, y también a intentar cosas nuevas, que tal vez antes nos daban miedo.

Las historias nos pueden guiar hacia un camino que ni siquiera sabíamos que queríamos, hacia lugares que pueden parecer extraños para algunos. Las historias son las causantes de que hoy esté escribiendo esto, son las que me convencieron del inconmensurable poder de las palabras, las historias son las que me hicieron entender que muchas veces nuestros mejores amigos no solo serán de carne y hueso, también podrían estar hechos de tinta.

Las historias tienen tanto poder que no debemos subestimarlas, no debemos burlarnos de aquellos que han encontrado una inspiración en las páginas de un libro, en los dibujos de un cómic, en los personajes de una película, no debemos burlarnos de aquellos que se sienten con ganas de cambiar al mundo después de ver a su personaje favorito. El mundo necesita más superhéroes que quieran cambiar el rumbo de las malas acciones. Necesita más gente valiente que pueda dar lo mejor de sí para conseguir el bien de otros. Necesita más artistas que nos regalen un sinfín de historias para también inspirar a las futuras generaciones, para darle un amigo de papel a aquellos que nunca han tenido uno.