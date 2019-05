¿Bellas qué?

Más de una vez he escuchado decir que, si decides estudiar alguna disciplina artística, tu único futuro es “morir de hambre”; muchas veces me he topado con gente que me mira raro cuando me pregunta a qué he decidido dedicarme y respondo que quiero pasar el resto de mi vida escribiendo historias. La gente nos mira raro a aquellos que decidimos dedicar nuestros días a tratar con la pintura, con las letras, con la danza, con la cinematografía.

El arte está devaluado en México, la prueba de eso es que muchas veces me he preguntado si nuestro comisionado de Cultura y Cinematografía es que realmente sabe algo de cultura y de cinematografía. Varios mexicanos han demostrado en los últimos años que el talento no es algo que haga falta, han hecho que el nombre del país aparezca en los titulares, han obtenido premios internacionales, han creado historias, han logrado que su nombre figure dentro de una importante lista de artistas y creadores.

Entonces, si los mexicanos tenemos el talento y las ganas, ¿por qué tenemos que migrar en busca de una oportunidad?, ¿por qué los jóvenes artistas no reciben el apoyo necesario?, ¿por qué aquellos que quieren hacer algo para poner el nombre de México en alto no reciben más que respuestas negativas?, ¿por qué alguien que no tiene nada que ver en esta rama recibe más de lo que seguramente merece?, ¿por qué Bellas Artes fue entregado a un líder religioso para celebrar un homenaje en su honor?

El evento ha causado revuelo en redes, y la respuesta que nos dan al reclamo es que fue algo “estrictamente artístico y cultural”; la palabra “homenaje” ha aparecido en letras no tan pequeñas en los boletos del evento que se llevó a cabo en un recinto que hasta hace unos años era escenario para conciertos, actos fúnebres y presentaciones artísticas de personas que han tenido una trayectoria importante o son considerados como un símbolo en la cultura mexicana. No para la celebración de cumpleaños de un líder religioso deseoso de pasar un buen festejo de onomástico (aunque debo decir que estuvo bastante bien festejado, porque la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina le hizo compañía dicha noche). Fue una noche de gala, en donde los invitados de honor no pudieron faltar, ya que varias figuras políticas asistieron al festejo.

Aquí, aunque hay muchas cosas que podría quedarme pensando, la verdad es que, aunque lo intento, solamente unas cuantas se me vienen a la mente una y otra vez: ¿Por qué el gobierno decidió brindar todas las facilidades para celebrar un cumpleaños de un líder religioso en un recinto del que no era merecedor? ¿Por qué el arte solamente es apoyado cuando hay un tanto de dinero y algunas conveniencias de por medio? Y sobre todo, ¿por qué, a pesar del error que cometieron, lo único que hacen es excusarse y tratar de convencernos de que todo esto no es lo que parece?