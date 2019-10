Así es la vida, ¿o no?

Said, that’s life (that’s life) and as funny as it may seem/ Some people get their kicks/ Stompin’ on a dream/ But I don’t let it, let it get me down.- That’s life, canción de Frank Sinatra

Los últimos días las malas noticias se han hecho presentes en el país: los asesinatos de mujeres inocentes, las balaceras que cobraron la vida de personas ajenas, la salud mental de los adolescentes que va empeorando notablemente con el paso del tiempo y las acciones de las personas. Frank Sinatra lo dice en esa canción (un tanto cruel pero bastante acertada) que lleva por título That ́s life. Y aunque dicha canción es la que me ha hecho pensar en todas las cosas malas que hemos hecho como sociedad, acciones que han causado que el mundo se haya convertido en un lugar difícil de habitar, pero tranquilos, también me hizo darme cuenta de que el que sea difícil no significa que sea imposible.

La sociedad está urgida de una renovación, de un rumbo. El mundo debe cambiar, eso es claro, pero la palabra “cambio” nos ha quedado grande, quizá porque no sabemos dónde iniciar el camino tan amplio que tenemos que seguir para ser mejores. No sabemos si fijarnos en los manuales de “las buenas personas”, esos que aparecen por todo internet, o crear nuestras propias reglas y acciones para ayudar a quienes lo necesitan, para poner un poco de nuestra parte en el cambio que todos estamos esperando.

Y para eso, podría hacer una lista de las cosas que ayudarían (desde mi perspectiva) a que el mundo sea un lugar mejor; el mundo necesita menos noticias de aquellos que con disparos en plena calle y en pleno día están cobrando vidas que no deben, necesita menos gente tratando de hacer que los demás no cumplan sus sueños; lo que el mundo necesita es más artistas creando para que la vida sea un tanto mejor, necesita más personas celebrando sus triunfos pero también los de la gente que les rodea, necesita más sonrisas reales. Necesita gente que baile aunque no sepa hacerlo, gente que estudie lo que realmente le apasiona, necesita gente que divida por la mitad su ración de comida para compartir con el de al lado, más gente que sonría al escuchar su canción favorita y dé los buenos días al pasar junto a cualquier persona.

Debemos dejar de normalizar la violencia, debemos dejar de verla como algo de cada día en el país; es necesario dejar de ver los malos actos como “lecciones de vida” y ser conscientes de que todo eso nos está llevando justamente al lugar donde no queremos estar y nos está convirtiendo en una sociedad que no debemos ser, en aquella en que los malos actos nos han dejado de causar indignación y asombro. Por eso debemos entender que el mundo necesita cambiar, y necesita hacerlo lo más pronto posible, pero también debemos saber que nosotros somos lo únicos que podemos hacer algo para que esa meta pueda hacerse realidad.