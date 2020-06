Ojalá ya pudiera escribirles sobre los estrenos de cines durante la semana, pero no, seguimos en confinamiento, así que no me queda de otra que hablarles sobre unos de los estrenos del fin de semana de la plataforma Netflix, esta vez tomando en cuenta a los más pequeños de la casa.

Esta semana le toca el turno a “Siente el ritmo”, una película dirigida por la australiana Elissa Down, y que además significa el primer protagónico (fuera de Disney) para la joven Sofía Carson.

Todo comienza con una bailarina que está buscando un lugar en Broadway, pero las cosas no le resultan como quiere, y se ve forzada a regresar a casa para vivir con su padre. Siendo una profesional de la danza, se ve forzada a tener un poco más de humildad y empatía cuando ya las diversas circunstancias la hacen ponerse a cargo de la escuela de danza del lugar, para que el grupo de niños y niñas que participa ahí logre ir a la final de un campeonato del condado.

La película nos presenta una historia de esfuerzo, pero por supuesto que el amor no podía faltar y el responsable de ese papel es Wolfgang Novogratz (quien tiene un papel en la película Sierra Burgess is a Lose, también de Netflix), con quien se vuelve a encontrar luego de un largo período separados.

Sí, ya que sé que suena como a una película cliché de adolescentes, pero la verdad es que en esta ocasión le doy un poco de consideración, porque, aparte de lo mencionado, la directora australiana crea un espacio de inclusión y valores, ya que se tocan temas como el ciberbullying, el esfuerzo, la empatía y también muestra que para ser bailarín no se necesita un cuerpo perfecto, sino gran amor y entusiasmo por lo que se quiere lograr.

No debes ver esta película con la idea de presenciar una obra maestra cinematográfica ni un guión digno de premio de ceremonia, porque te vas a llevar una gran decepción. Esta historia es bastante sencilla y bastante fácil de seguir, una de esas películas que Netflix ofrece para pasar un rato agradable, pero hasta ahí. Eso sí, debo advertir que funciona mejor si la vez con un pequeño a tu lado; esta película es para pasar un rato con tu pequeña o pequeño que tiene una gran pasión por el baile.

Calificación: Tres estrellas.