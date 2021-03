Ya chole, necesitamos un presidente de verdad.

Hace unos días veía uno de esos programas de stand up, esos donde persona tras persona se paran ante un micrófono y así ver cuál de todos los chistes es el peor. Eso sí, me sorprendió ver a todos tan elegantes y un señor de cabello blanco que se hacía llamar Andrés Manuel López Obrador, sí, justo como nuestro “presidente”.

Siendo sinceros, sólo tuvieron que pasar unos cuantos minutos y unas cuantas palabras antes de que acabara apagando el televisor, estoy harta de que cada mañana traten de dividir al país.

Estoy cansada de día a día ver crecer la lista de personas que han muerto en el último año por un mal manejo de la pandemia, porque parece que, en este momento, cualquier cosa es más importante que salvar las vidas de miles de mexicanos. Estoy cansada de ver que el país ha puesto sus esperanzas en un vacuna que, todo parece indicar, no va a llegar. Ya chole, deja de mentirnos.

Estoy harta de un gobierno que le arrebata el apoyo a la ciencia y el arte. Estoy harta de ver a miles de personas trabajando más que cualquiera solamente para regresar a casa con el dinero justo para que su familia pueda comer, mientras el horario laboral de muchos se resume a cobrar la beca y regresar a casa. Ya chole, deja de una vez por todas de repartir dinero a cambio de votos.

Estoy cansada de ser mujer en un país que no nos respeta. Estoy cansada de salir a la calle con miedo por no saber si podré regresar a casa, estoy cansada de mirar atrás cada cinco pasos al caminar por una calle solitaria. Estoy cansada de cómo abusadores tienen mejores oportunidades que inocentes, de ver violadores salirse con la suya, mientras los padres y amigos de las muertas y desaparecidas lloran en las puertas del Palacio Nacional, mientas los números de la violencia contra las mujeres siguen creciendo día a día. Ya chole, rompe el pacto, no queremos seguir muriendo, no queremos violadores dirigiendo el país.

Estoy harta de ver a un presidente que dice defender la democracia pero que explota ante el primer comentario hacia su gobierno. Estoy harta de vivir en un país donde la libertad de expresión termina cuando criticas una rifa fallida, una transformación que no existe. Ya chole, deja de intentar hacer callar a las redes sociales y a los periodistas.

Señor presidente, deje de romper al país, mejor rompa el pacto. Señor presidente, deje de mentirle a los mexicanos y de ofrecerles un futuro que no existe, mejor y de una vez por todas, empiece a cumplirle aquella transformación que tanto le prometió al pueblo mexicano.

Señor presidente, deje de echarle la culpa a gobiernos anteriores por errores que hace y no sabe y no puede resolver.

Ya chole, deja de llamarte a ti mismo presidente, si no eres capaz de manejar el país.

Ya chole, necesitamos un presidente de verdad.