El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente -Simone de Beavouir

Hace 45 años las mujeres de Islandia decidieron faltar a la oficina, ni hacer las labores domésticas para irse a manifestar por la igualdad de género. Y la historia se está repitiendo de forma casi idéntica, pero ahora le toca a México. Hoy es lunes, pero no es cualquier lunes. Hoy las mujeres de este país han decidido rebelarse ante todo aquello que les ha estado haciendo daño por tantos años, y a más de uno no le ha parecido bien.

He escuchado más de un comentario diciendo que el paro no es más que una excusa para tener un día de descanso, pero no, no pueden estar más equivocados. He escuchado a más de una persona preguntarse: “¿y entonces quién le dará clases a los niños?, ¿quién curará a los enfermos?, ¿qué pasará con los niños en la casa?”, y entonces me doy cuenta de que no han entendido el objetivo del paro, porque es eso exactamente lo que se pretende, enseñarles cómo sería si las mujeres no estuvieran. ¿Qué harían si todos nuestros lugares estuviesen desocupados?

No se debe ver el paro como una excusa para dejar de trabajar, debe verse como lo que es: un grito de ayuda por toda la violencia que sufren las mujeres día a día, un grito de justicia por aquellas que salieron de casa y nunca regresaron, un grito de ayuda porque quizá aquella doctora, aquella maestra, aquella mamá sea a la que le toque desaparecer, y entonces ya no faltará al trabajo solamente por un día.

Ser mujer en un país donde nuestra vida e integridad valen muy poco no es nada fácil, por eso hemos decidido alzar la voz y luchar por nuestros derechos, pero, después de tantos años de tenernos calladas, nadie soporta el ruido que se está haciendo, les molesta el hecho de que ya nos dimos cuenta de que la mujer nunca debe ser menos que el hombre. La lucha sigue y seguirá hasta el día en que podamos caminar por la calle sin tener que mirar sobre nuestros hombros para estar seguras de que nadie viene detrás de nosotras, seguirá hasta el día que las mujeres dejen de morir por el simple hecho de ser mujeres, terminará el día que nos brinden el respeto que merecemos. La lucha de las mujeres por la igualdad, la dignidad y la justicia ha empezado y nada ni nadie la puede parar.

Hoy todas nos hemos vestido de morado para hacer historia, esperando que todos aquellos que no se han dado cuenta de lo necesario y valioso que es el movimiento feminista por fin lo hagan, hoy las mujeres de México se han unido para luchar, para defender su vida. Hoy es lunes, pero no cualquier lunes, es un día perfecto para luchar por lo que queremos y recordar a aquellas que nos han quitado.

Y si el día de hoy alguna mujer me está leyendo, solamente me queda decir que deseo verlas valientes, empoderadas, pero, sobre todo, deseo verlas vivas.