La medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería... son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor son cosas que nos mantienen vivos.- La sociedad de los poetas muertos

Unos días atrás miraba una serie que narraba la vida de una niña de 13 años bastante excéntrica, artística y liberal para la época en la que había nacido y, sobre todo, para el pueblo donde tendría su nuevo hogar. Mirar esa serie me puso a pensar en todas aquellas amigas y amigos que más de una vez me han dicho que una carrera de artes hubiera sido su profesión perfecta. Mirar aquella serie me hizo pensar en todos los artistas que hemos perdido porque tuvieron miedo de seguir sus sueños o temor al qué dirán sus padres, su familia, sus amigos y la sociedad en general.

Durante mucho tiempo los padres no les han permitido a sus hijos mirar al arte como una opción viable de ganarse la vida, quizá porque nuestro país no le da la importancia necesaria, o simplemente porque consideran que escribir, pintar, bailar o actuar no es una acción de gran importancia, pero qué equivocados están. Debemos dejar de satanizar las vocaciones artísticas, no todos nacemos para ser abogados, ingenieros o doctores, algunos nacen para componer canciones, para dirigir películas, para escribir historias, y no está mal, porque todos pueden ser grandes a su manera. El arte es lo que nos hace descubrir quiénes somos. Todos hemos llorado con la música o sentido inspiración con una historia, entonces ¿por qué es tan difícil permitirse la idea de que alguien quiera dedicar su vida a eso?

Muchas veces he visto personas celebrando los triunfos de artistas mexicanos exitosos, pero siempre pensando que solamente ellos pudieron lograrlo y haciendo de menos los sueños de sus conocidos, de sus amigos e incluso de sus hijos, pero todos pueden lograrlo, con esfuerzo y apoyo. Debemos dejar a un lado el tabú de la vida artística y brindar más oportunidades a esos anhelos, porque tal vez aquellos que vimos una vez soñando sean esos mismos que estén sosteniendo un Óscar, ganando al álbum del año, actuando en los mejores escenarios. El próximo gran artista puede ser aquel que está a tu lado.

No rompamos sueños ajenos y no permitamos que nos rompan el nuestro, nunca es demasiado tarde para hacer lo que realmente queremos, para escribir aquella novela que puede cambiar al mundo, para bailar frente a una gran audiencia; nunca es tarde para cumplir nuestros sueños. El arte es aquello que nos hace sentir vivos, y no debemos utilizarlo para lo contrario; veamos al arte como algo positivo y no como aquello que nos orillará a malas decisiones; el arte es una forma de llevar la vida, debemos empezar a comprender eso, y permitir que todos aquellos que quieran ser artistas lo sean, y entonces, quizá, vengan mejores historias, mejores canciones, mejores poemas, mejores días.