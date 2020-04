Los tiempos malos sacan lo mejor de algunos y lo peor de otros.- Albus Dumbledore

Enfrentarnos a una situación difícil siempre nos pondrá a prueba, y eso es lo que está sucediendo. He visto tantas cosas que me hacen creer que las buenas personas todavía son reales, pero otras cuantas que me hacen cuestionarme eso. Si tal vez todos aquellos que en algún momento se proclamaron buenas personas nunca fueron reales, o si tal vez los abundantes malos actos se han encargado de opacar a las buenas acciones y a las buenas personas.

Han pasado tantas cosas en el mundo que en estos días difíciles necesitamos de superhéroes, y todos nosotros podemos serlo, pero no lo lograremos si seguimos actuando de formas equivocadas, no lo lograremos si seguimos llevándonos los víveres de los demás, y desobedeciendo las indicaciones. Han pasado tantas cosas en el mundo que no necesitamos de más malas noticias, no necesitamos sentir que hemos perdido las esperanzas. Necesitamos sentir, hoy más que nunca, todo aquello que nos haga seguir adelante por más difícil que sea.

Sé que no es fácil, que más de una vez en estos días hemos pensado que no podemos más, que la incertidumbre nos ha invadido y nos ha hecho preguntarnos si es que algún día todo volverá a ser como antes. Muchos no saben qué hacer, ni qué pensar, ni qué decir, pero estoy segura que casi todos hemos cambiado de alguna forma, que hemos hecho buenas acciones, sin importar si son grandes o pequeñas, las hemos hecho por pensar que harán del mundo un lugar mejor.

Todo este tiempo también me ha hecho entender la importancia de la existencia de las buenas personas, porque es justo lo que necesitamos, de personas que hagan que se pueda creer en un mundo mejor, en un mundo que ha aprendido la lección y que regresará mejor que nunca. Necesitamos a esas personas que no descansarán hasta que puedan ver los grandes cambios con sus pequeñas acciones, necesitamos a aquellas personas que no se den por vencidas a la primera, que sigan luchando por aquello que creen.

La importancia de las buenas personas radica en que son aquellas que darán esperanza para salir adelante, pero también es importante entender que no debemos esperar a que las buenas personas lleguen, debemos convertirnos en una de ellas, debemos dejar de pensar y comenzar a hacer todas aquellas acciones que nos gustaría que los demás hicieran. Debemos convertirnos en buenas personas y enseñar a los demás a hacerlo, debemos intentarlo y convertirnos en aquello que deseamos. No debemos rendirnos en estos días, debemos levantarnos cada día e intentar hacer lo mejor.

Seamos buenas personas, debemos ayudar, debemos sonreír, debemos dar lo mejor de cada uno para que así el mundo sea un lugar mejor. Seamos buenas personas, estoy segura de que no es una tarea difícil, y que, después de intentarlo, podemos lograrlo más rápido de lo que pensamos. Seamos buenos, seamos superhéroes.