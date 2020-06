Cada vida vale lo mismo, y vale la pena salvarla.- Harry Potter y las reliquias de la muerte

Durante estas últimas semanas me ha costado mucho creer la maldad que todavía existe en el mundo; al enterarme de la muerte de George Floyd no pude evitar darme cuenta de que, a pesar de todas las señales que nos ha mandado el mundo para decir que nos hace falta bondad, muchas personas no le han hecho caso, y siguen envueltas en la atmósfera de maldad de la que hemos estado tratando de salir durante este último tiempo; han decidido hacer caso omiso de las señales que nos han enviado. Estas semanas ha habido dos muertes que han causado asombro: la de George Floyd, un ciudadano norteamericano; y la de Giovani, un hombre de Jalisco, ambos murieron a manos de elementos policiacos.

La muerte de Floyd ha dejado al mundo conmocionado, nos ha dejado un amargo sabor de boca, nos ha dejado una muestra del racismo que día a día vive un gran número de personas, no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sufren discriminación por el color de la piel, por la religión que practican, por su preferencia sexual, han sufrido por cosas por las que no se deberían. La muerte de Giovani ha dejado una gran impotencia en la sociedad mexicana; por ambas muertes se pide justicia, por ambas muertes se pide castigar al responsable, se pide una respuesta por muertes que no debieron haber sucedido.

Ver todo lo que ha pasado en el mundo me hace pensar sin duda en que necesitamos empezar a cambiar, debemos entender que no podemos seguir causando daño, que no podemos seguir viviendo como lo hemos hecho, que necesitamos cambiar porque no podemos seguir siendo los que hemos sido durante tanto tiempo. Debemos convertirnos en personas que defiendan la vida, sin importar el color, la religión, ni la preferencia sexual; debemos defenderla porque todos valemos lo mismo y porque todos merecemos vivir.

La muerte de George y la de Giovani no debieron suceder, pero entonces, no permitamos que su asesinato haya sido totalmente en vano, hagamos que esas muertes sean un parteaguas en nuestra convivencia como sociedad, dejemos de vivir inmersos entre tanta violencia y empecemos a compartir todos aquello que nos puede mantener unidos.

El mundo nos ha dicho que necesitamos mejorar, pero lo hemos ignorado. Necesitamos urgentemente darnos cuenta de que separados no somos nada, que valemos más cuando estamos unidos, necesitamos darnos cuenta de que todos merecemos el mismo respeto, que todos tenemos el mismo valor. Si empezamos a entender esas simples cosas todo será mejor. Debemos continuar la lucha que otras personas han iniciado en el pasado, debemos continuar la búsqueda de justicia, pero debemos buscarla para todos, debemos dejar de formar minorías y empezar a actuar en conjunto. Debemos entender el valor que tenemos todos y cada uno de nosotros, porque así el mundo sería un lugar mejor.

Basta de injusticias, basta de maldad.