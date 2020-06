La nueva película de Netflix llegó el pasado fin de semana, el director francés Olivier Megaton nos trae la adaptación de la novela gráfica del mismo nombre de los autores Rick Remender y Greg Tocchini.

Esta película nos sitúa en un futuro no muy lejano, en donde la delincuencia se ha apoderado de las calles de Estados Unidos, y donde el gobierno saldrá con un nuevo plan para combatirla: enviar una señal que borrará toda conducta criminal de la mente de las personas, para que así nadie, a lo largo y ancho del país, pueda transgredir ni una ley.

Conoceremos a Graham Bricke (interpretado por Edgar Ramírez), quien perdió a su pandilla y a su hermano y ahora tiene una última misión antes de que la señal, que lleva por nombre Iniciativa Estadounidense de Paz (IEP), sea emitida. Un plan detrás del cual se encuentran el hijo de uno de los mafiosos más conocidos de la ciudad, Kevin Cash (Michael Pitt), y su novia, la hacker Shelby Dupree (Anna Brewster), y al que, en un primer momento, Bricke no tiene mucho interés en sumarse.

La nueva apuesta de Netflix se ha sumado a la lista del O, sí, nadie le ha dado el visto bueno a la película, y la verdad es que no los culpo. Me queda claro que la plataforma buscó repetir el éxito que tuvo el reciente film “Extraction”, que contó con Chris Hemswroth como protagonista; sin embargo, esta película no lo logra, y podemos decir que exagera del término “acción”, ya que se desenvuelve en una atmósfera de violencia sumamente exagerada.

Sin embargo, también podemos sumarle otro conjunto de aspectos, como, por ejemplo, un guión en el que parece que los encargados se olvidaron de la verosimilitud al mostrar a los personajes levantarse después de recibir balazos como si fuese lo más normal del mundo; también el hecho de que los protagónicos están muy mal delimitados causa que las dos horas y media de la película (sí, leíste bien, dos horas y media) sean consideradas por muchos como una pérdida de tiempo.

No queda duda de que esta película no fue la producción más acertada de la plataforma, ya que no sólo no consiguió el éxito esperado, sino que también se llevó un sinfín de malas críticas; definitivamente no es un título del catálogo de Netflix que debas ver si buscas una buena historia de acción.

Calificación: estrella y media.