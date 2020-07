Llegó lunes y con ello un día más de crítica, esta vez le toca el turno al estreno de la semana del que varios han estado hablando, es decir del film de suspenso que lleva el nombre de Encuentro fatal, y que está bajo la dirección de Peter Sullivan.

Encuentro fatal nos presenta la historia de la abogada Ellie (interpretada por Nia Long), quien, como un gran número de la población, tiene problemas en su matrimonio. Esta falta de estabilidad emocional la lleva a casi cometer una infidelidad con David (interpretado por Omar Epps), un viejo conocido. A pesar de que decidió detener todo, se verá envuelta en una incómoda situación cuando descubra que David no tiene la mínima intención de olvidarse de ella y que convierte el proceso de enamoramiento en una obsesión. David es un tipo peligroso y mentalmente inestable que la llevará a vivir una auténtica pesadilla.

Si bien la película no suena bastante mal (y va acorde con muchas vivencias que experimentan las mujeres de hoy en día), nos llevamos una gran decepción cuando la vemos en pantalla y nos damos cuenta de que el film no contiene nada que nos pueda emocionar, nada que nos pueda sacar una expresión de asombro; todo se desenvuelve de forma predecible. Todas las ideas que vemos en la película, debo decir, no fueron plasmadas de forma correcta y nos dan la idea de que se llevaron a la pantalla sin pulirlas debidamente en pre-producción, lo cual resulta caótico y nos dificulta en más de una ocasión seguir la trama de la historia.

No puedo dejar de notar y de comentar la falta de banda sonora, ya que solamente escucharemos dos tipos de música en esta cinta: de suspenso y de sensualidad (y no me refiero a que esto no pueda funcionar en otros filmes, sin embargo, en este caso, la música y la escena en muchas ocasiones no mostraban conexión).

Debo decir, como ya muchos han mencionado, que los estrenos de la plataforma Netflix parecen hechos en unos cuantos minutos, como si se tratara de comida rápida y tuvieran que cumplir con la garantía de los 30 minutos. No vemos innovaciones, no vemos nada distinto, y vamos, ahora en cuarentena es cuando más necesitamos de unas buenas películas. Si no quieren llevarse una decepción, saquen esta película de su lista y mejor recurran a un clásica, de esas que siempre están ahí para cuando nos hace falta una buena y familiar historia.

Calificación: 0.5