Esta semana me tomé el atrevimiento de presentarles algo totalmente diferente; siendo realistas, las producciones que nos ha presentado Netflix últimamente no tienen mucho que calificar, por eso, en la columna de esta semana les voy a platicar de algunas películas que pueden ver en la plataforma y de las que no se arrepentirán.

La primera es A Ghost Story, que nos cuenta la historia de un músico recientemente fallecido, quien regresa a su hogar como fantasma para consolar a su esposa; sin embargo, descubre que ahora que está muerto el tiempo transcurre de una manera totalmente diferente y no es capaz de interactuar con la realidad de los vivos como quisiera. Esta película es dirigida por David Lowery. Combinando una atmósfera de melancolía con un buen guión, el filme nos deja enganchados desde los primeros minutos. Sin duda vale la pena que le dediques un pequeño espacio (ya que dura noventa y dos minutos) de tu semana.

Mi siguiente recomendación es Moonlight (sí, la que le quitó la estatuilla a La La Land en el último momento en aquellos memorables Oscar) y nos cuenta la historia de un joven de familia humilde que vive en Miami en la época en que los cárteles de la droga libran en la ciudad una auténtica batalla; este joven tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Mientras va creciendo experimenta la alegría, la ira, el placer de la belleza, el éxtasis y el dolor. Este filme, dirigido por Barry Jenkins, tiene la estatuilla a Mejor Película, y sin duda debes agregarla a tu lista.

La última recomendación del día es una película que debes ver en familia, y que ha sido recientemente agregada al catálogo de la plataforma. Wonder es una cinta basada en la novela del mismo nombre escrita por R.J Palacios, que nos cuenta sobre August, un niño que nació con un problema de deformidad facial, lo que ha impedido que asista a la escuela, pero ahora ha llegado el momento de que lo haga. Integrarse no va a ser fácil, pero August pondrá todo su empeño. Esta es una historia que nos enseñará a valorar los esfuerzos y que sin duda nos tocará el corazón, vale la pena verla en familia.

Estas son las tres recomendaciones de la semana que debes ver para pasar un buen rato por las tardes y sentir que el tiempo transcurre más rápido.