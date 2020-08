Esta semana tuvimos la noticia que todos habíamos esperando desde inicios del año: la vacuna contra el coronavirus por fin está lista para empezar su producción. Rusia se adelantó en el juego, y cuando menos lo esperamos, Oxford también nos anunció sus buenas noticias durante estos días; así, llegamos al fin de semana con dos posibles vacunas.

La incertidumbre en el país se apoderó de todos, la duda se asomó en todos, todos querían saber si la vacuna llegaría a nosotros y, de ser así, cuándo lo haría. Todos estábamos ansiosos de saber qué pasaría, pero pasaban los días y nadie tenía respuesta. Sin embargo, la duda no duró tanto como muchos supusieron que lo haría, aunque debo decir que esto no se lo debemos a nuestros gobernantes, porque el gobierno mexicano tampoco actuó en esta ocasión, la vacuna llegó en manos de Carlos Slim.

“Apúrense y cierren el trato, háganlo ya”, fueron las palabras con las que Slim apuraba el convenio que se haría con Astra Zeneca; unos lo ven como una forma de ampliar su economía, otros como una forma humanitaria de apoyar al país en tiempos de desesperación, pero la verdad es que lo único que veo detrás de todo esto es la poca colaboración del gobierno mexicano en la pandemia por la que estamos atravesando.

¿Dónde estaba el gobierno cuando se debían hacer las negociaciones para traer la vacuna? ¿Dónde estaba el gobierno cuando se necesitaba salvar las escuelas privadas? El país ha estado adentrándose en un camino que parece no tener salida, en un camino donde el desempleo y la desestabilidad económica están presentes y nada hará que se alejen. ¿Dónde está el gobierno para ayudar a todos quienes ya no tienen un lugar de trabajo?

Me he preguntado eso una y otra vez, el caos y la pobreza se han adueñado del país, pero un avión sigue jugando el papel más importante en estos tiempos. El gobierno mexicano parece no reaccionar ante todo lo que está sucediendo y, entonces, otras personas se hacen cargo. ¿Por qué el gobierno no es lo suficientemente capaz de tomar las responsabilidades que le competen?

“Apúrense y cierren el trato, háganlo ya”, es una frase que ha estado en mi mente durante todo este tiempo, simplemente porque me recuerda que otras personas necesitan hacer el trabajo de nuestros gobernantes, que otras personas deben negociar lo que el presidente debió hacer.

Los mexicanos nos estamos muriendo y parece que a nadie le importa, nos estamos muriendo, pero el presidente no es doctor y no puede ver por la salud del país. Me he pasado los días leyendo sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor y me he preguntado una y otra vez cómo estaremos los mexicanos al término de esto, cómo estaremos a nivel educativo, profesional, laboral y moral. Es momento de despertar y no permitir que la ineficiencia gubernamental nos lleve consigo. Es momento de despertar y actuar, es momento de salir adelante.