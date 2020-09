La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.- Nelson Mandela

México está pasando por uno de los momentos más críticos de los últimos años, la situación económica es bastante grave y la política lo es todavía más; sin embargo, hoy nos toca hablar sobre la educación, pues se ha puesto más difícil de lo normal. Tomar una clase a través de una pantalla nunca reemplazará al pizarrón y el salón; los niños y jóvenes de México (y de otras partes del mundo) se están enfrentando a un gran obstáculo, y por fin se ha apreciado el importante papel que tiene un docente en la vida y la formación de un alumno.

En estos días han estado circulando videos de maestros poco empáticos con sus alumnos, que los hacen sentir menos por el lugar donde toman clase y no escuchan los problemas que se pueden presentar en clase, pero también he visto videos de alumnos poco empáticos con sus profesores y he visto en esos videos tantos comentarios que he perdido la cuenta, la mayoría afortunadamente recalcando el gran logro de los profesores y los alumnos y reprochando la mala actitud.

Pero la verdad es que en estos momentos el lugar donde se toman las clases o la estética que muestre la presentación digital del maestro son cosas que no deberían tener gran importancia; debemos centrarnos en los grandes esfuerzos que hacen los estudiantes para poder cumplir con sus horarios y sus tareas, debemos apreciar a aquel docente que incluso no sabiendo previamente utilizar la tecnología ha conseguido hacerlo para no abandonar a sus estudiantes.

La educación en México siempre ha sido difícil, siempre hemos pasado por carencias y por dificultades y por eso debemos admirar a los docentes que han mantenido a flote lo que nos queda, porque han puesto su esfuerzo en cada tema, en cada tarea, en cada presentación. Debemos reconocerle a aquellos alumnos que no se rindieron incluso cuando los cosas se han puesto un poco más difíciles.

Ver los videos donde los alumnos y los maestros muestran poco respeto hacia el prójimo me hace pensar que no hemos aprendido nada de todo lo que ha sucedido en estos últimos meses, que no hemos entendido que para que el mundo sea un mejor lugar no podemos dejar de lado los valores, ni el amor, ni la empatía, ni la solidaridad. No hemos entendido que todos estamos luchando contra lo mismo y que el aporte de cada uno es igual de valioso, sin importar lo pequeño o grande que sea.

Como maestra y estudiante me he dado cuenta de la importancia de las pequeñas cosas que pueden dar grandes resultados, y que las más importantes de todas son la empatía y la solidaridad, porque quizá de esa forma podremos entender las dificultades que pasa cada uno de nuestros maestros y compañeros. Debemos trabajar en conjunto, como un equipo, y entonces veremos cómo las cosas empiezan a mejorar.