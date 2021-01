La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes.- John Lennon

Los comienzos suelen venir acompañados de muchas cosas, de despedidas, de nuevos anhelos. Los comienzos pueden ser difíciles, porque debemos dejar atrás cosas que solían formar parte de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces son necesarios. La mayor parte de las personas suelen ver en el año nuevo una nueva oportunidad de comenzar otra vez y de cumplir todos los sueños y metas que no habían podido realizar.

Como todos, había tenido varios propósitos de año nuevo en el pasado, algunos fueron cumplidos y otros están en lista de espera. El año pasado fue el causante que de que replanteara los propósitos que me hacía, ya que fue gracias a cada uno de esos días vividos que pude empezar a ser consciente de lo que quiero llegar a ser.

Durante estos días, he escuchado y leído varios de los propósitos de personas que conozco, y todos concuerdan en algo, que a diferencia del pasado, son, a mi parecer, mucho menos banales. Si hay algo que tienen en común es el anhelo de dar y recibir, de pasar tiempo con la familia, de disfrutar, de amar, de reír.

Hemos perdido, pero hemos ganado. El mundo cambió y nosotros lo hicimos junto con él. Cada persona que conocemos aprendió algo, cada persona dejó un pedazo de sí, de su historia, pero se llevó otro que formará parte de su futuro.

En el 2020 hubo días difíciles, pero cambiaron vidas, porque estoy segura de que todos nos llevamos algo de ellos. Estoy segura de que todos aprendimos a valorar, a extrañar, a amar. Nada nos enseña más que estar lejos, nada nos enseña más que perder.

Ahora llega una nueva oportunidad, pero esta vez viene vestida de esperanza, una esperanza que todo el mundo estaba aguardando. Perdimos, pero ahora se nos está presentando la oportunidad de hacer las cosas bien, de reconstruir, de intentar, de amar y de creer. Llega un nuevo año y consigo la oportunidad de enmendar lo que hemos hecho mal, de transformar lo que solíamos ser en aquello que siempre anhelamos.

Me gustan los comienzos, sobre todo después de un final tan difícil. Me gustan los renovados comienzos porque es cuando podemos escribir nuevas historias, nuevas vivencias y nuevos sueños; es cuando descubrimos nuevas experiencias y nuevas personas, es cuando formaremos más vivencias que nos acompañaran para el resto de la vida.

Llega una nueva oportunidad con la promesa de que todo mejorará, y nosotros estamos aquí, a la espera de que así sea.

Espero que cada cosa que vivimos en los días pasados nos permita entender que la vida no espera, que podemos perder lo que tenemos en unos pocos minutos, que no podemos seguir ahí esperando que todo aquello que queremos simplemente suceda. Confío en que todo esto nos haya hecho entender lo que realmente debemos apreciar de la vida y las personas. Este comienzo nos están invitando a hacer realidad nuestros sueños, no lo dejemos ir.