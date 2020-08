Work it llegó a la plataforma Netflix el pasado viernes. Sí, ya sabemos desde la portada que el título nos ofrecerá amor, problemas familiares y decisiones escolares que nos harán pensar que es solamente un película más; sin embargo, lo que logra encantar al público (adolescente) son las coreografías que vemos en el largometraje.

Dirigida por Laura Teruso y protagonizada por rostros ya conocidos en comedias de adolescentes de Netflix como Sabrina Carpenter (A mi altura, 0%) y Jordan Fisher (A todos los chicos de los que me enamoré, 30%), nos cuenta la historia de Quinn (Sabrina Carpenter), una adolescente estudiosa con problemas sociales que está desesperada por ingresar a la Universidad de Duke después de terminar el colegio. Y aunque por mucho hace todo lo posible para ser una candidata perfecta, cuando llega el día, resulta no ser suficiente. Los embrollos comenzarán cuando, después de una entrevista inicial en la universidad, un malentendido la lleva a fingir que es parte del premiado equipo de baile de su escuela, mentira que debe mantener para poder ser admitida.

El problema real es que no sabe bailar, por lo que recluta a su mejor amiga Jas (Liza Koshy), una youtuber convertida en actriz, para que la ayude a convertirse en una experta de la danza y poder entrar al equipo de la preparatoria; no obstante, al no ser admitida, Quinn decide crear su propio grupo de baile y se pone como meta ganar una importante competencia, que la hará ingresar en la universidad que desea.

El largometraje carece de un guión que podamos calificar como relevante y la dirección no es nada que se deba resaltar y esto también aplica para las actuaciones que vemos; esta película se puede calificar como una más de las producciones en fila que hace Netflix, aunque, debo decir, no tan desastrosa como otras que hemos visto durante los últimos meses. Pero también debo mencionar que, si hay algo que podemos resaltar, es el energético baile que vemos, lo cual nos mantendrá entretenidos, pero, aparte de eso, no tiene mucho que ofrecer.

Work it llega muy poco tiempo después de Siente el ritmo, filme protagonizado por Sofia Carson (otra chica Disney), por lo que fue comparada y calificada de carecer de originalidad. No recomiendo esta película si eres mayor de 20 años, ya que la considerarás una perdida de tiempo; sin embargo, es una buena oportunidad para ver el domingo con los niños de la familia que se sientan identificados y atraídos a la disciplina de la danza.

Calificación: dos estrellas y media.