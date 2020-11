El cine francés es un cine que tiene mucho público, dese hace ya un buen tiempo las historias fílmicas galas nos han cautivado y el cine mexicano (el buen cine, claro), tampoco se queda atrás, y esta vez ambos se juntaron para contarnos una historia mexicana que nos ha dejado cosas para pensar, bastantes debo decir. Por eso, hoy les traigo una crítica de la película que lleva por nombre Nuevo Orden y que está bajo la dirección de Michel Franco, quien también fue el encargado de escribir el guión. Este largometraje fue premiado en el Festival de Cine de Venecia con el León de Oro y el Gran Premio del Jurado. En este filme participan actrices y actores como Diego Boneta, Darío Yezbak, Lisa Owen y Naian González.

Michel Franco retrata en esta historia “la desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México (que) hacen estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas éticas y morales. Detrás de este Nuevo Orden que fue implementado por diversos políticos y militares, las emociones que motivaron la rebelión serán completamente censuradas”.

Esta historia tuvo una muy buena dirección, pero, eso sí, lo que no podemos dejar que mencionar es que Nuevo Orden es aquella película que entró en polémica por denunciar el racismo que suele darse contra los ya famosos “whitexican”; me queda muy claro que la intención de Franco, al parecer, es que la gente reflexione sobre la diferencia tan pronunciada que se vive entre varios de los sectores de la población tanto de México como también de otros países, así como las consecuencias que todo esto podría tener. Pero sinceramente la película que nos brinda Michel Franco nos presenta solamente una obra que parece intentar validar una lucha blanca que no, no existe.

El director no logró lo que quería, la película tuvo muchos comentarios que cuestionaban la historia y que acusan al largometraje de clasista y racista, pues retrata a las clases bajas como personas violentas, mientras que a las clases altas las pone como personas respetables.

La verdad es que esta película estuvo envuelta en muchas polémicas desde la publicación del tráiler, lo que sí debo decirles es que es necesario ver el material para poder entrar en la charla y la discusión de este filme. Franco no logró para nada el cometido que esperaba al hacer esta producción, malos retratos de la sociedad mexicana le costaron un sinfín de críticas.

Calificación: dos estrellas y media