Las películas de desastres naturales ya entran entre esa categoría de lo que estamos acostumbrados a ver; justamente hace unas semanas les hablaba de una historia de este género, sin embargo, dadas las circunstancias que rodean al mundo, podemos decir que este tipo de películas es con las que, por ahora, más nos podemos identificar como sociedad. Hoy vengo a hablarles de El día del fin de mundo, un film dirigido por Ric Roman Waugh y donde actúan Gerard Butler, Basil Iwanyk, Sébastien Raybaud y Alan Siegel, entre otros.

La sinopsis de esta historia nos dice que la trama se desarrolla cuando el mundo es consciente de que el asteroide más grande de todos los tiempos va a impactar en la Tierra y que, además, tendrá el poder de aniquilar todo rastro de vida. Es por ello que los gobiernos de todo el mundo deciden que sería buena idea realizar un sorteo mediante el cual los afortunados podrán sobrevivir en refugios secretos. La realidad es que esta decisión no fue tan buena idea, pues desata un caos a nivel mundial. Muchos tendrán que emprender un peligroso viaje donde se enfrentarán a los más temidos peligros que son capaces de aparecer en la naturaleza, lo que les obligará a encontrar la manera de mantenerse unidos mientras hallan la forma de sobrevivir, o al menos intentarlo.

Lo cierto es que la película no entrará entre esas que vamos a recordar por muchísimo tiempo, y dentro de algunas cosas malas que se nos presentan hay algunas otras que se encargan de salvar (aunque sea poco) la producción, como, por ejemplo, las escenas de acción que vemos, que si bien no son las mejores vistas en el cine, son bastante decentes y captarán nuestra atención. Sin embargo, también puedo decir que habrá varias escenas y diálogos que nos darán algunos ratos aburridos durante la proyección.

Pero la realidad es que lo que llama la atención de la historia no son sus diálogos, ni sus escenas, sino la forma de retratar al ser humano ante el posible fin del mundo, cuestión con la que sin duda nos sentiremos identificados, pues son comportamientos que hemos visto últimamente dadas las circunstancias que hemos estado viviendo en más de unos de nuestros conocidos, desde malos hasta buenos comportamientos. Definitivamente esta película no se llevará un premio, pero puedes agregarla a tu lista de fin de semana si estás dispuesto a ver una historia con algunos buenos ratos y otros no tan buenos.

Calificación: tres estrellas.