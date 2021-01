El pasado 15 de enero, Netflix presentó su nueva película Zona de Riesgo (Outside The Wire), apostando una vez más a la ciencia ficción. Este largometraje está bajo la dirección de Mikael Häfström (director de El Rito) y el guión es de Rowan Athale, y está estelarizado por el actor Anthony Mackie, quien, cabe mencionar, es también conocido por interpretar a Falcon en el MCU, y no duda en hacer el trabajo de productor junto con otros personajes de la industria.

La historia de la película se desarrolla en un futuro próximo, ésta da inicio con la aventura de un piloto de drones, quien es asignado a una zona de guerra altamente militarizada. Al llegar ahí, une su camino con un oficial androide y se embarcan en una misión de vida o muerte, que tiene como objetivo la importante tarea de evitar que el mundo sea destruido. Deberá encontrar un dispositivo que tiene la capacidad de acabar con la vida en la Tierra, pero se encuentra en una carrera contrarreloj, pues los grupos insurgentes también están en búsqueda de dicho aparato.

Las críticas en cuanto a esta historia han estado bastante divididas, pues si bien algunos mencionan que Netflix hizo un trabajo decente con la trama y el guión de la película, hay otros que alegan que se pudo hacer un mejor trabajo.

La plataforma se ha caracterizado por tener una lista larga de blockbusters, y este film es una muestra de ello. El problema es que vemos tantos títulos que acabamos olvidándolos por completo unas días después de ver las películas, y Zona de Riesgo se ha convertido en uno de ellos.

Mikael Häfström construye una película de notable limpieza visual, pero lamentablemente con un pobre desarrollo de personajes y una historia que, podemos decir, es prácticamente un cliché.

Como mencioné, el desarrollo de los protagonistas es nulo, y muchas veces se ven envueltos en situaciones que pretenden ser importantes para la trama, pero que no funcionan de la forma correcta y pasan de manera totalmente desapercibida para el espectador.

Sí, es verdad que existe un intento de criticar la guerra, diciendo que es mala porque cuesta vidas, pero no dice más. No logra conectar con la audiencia ni logra que su historia nos llame la atención. Así que antes de utilizar el (poco) tiempo libre que se tiene, les advierto que realmente no hay una historia que deba darnos pena perdernos.

Calificación: estrella y media.