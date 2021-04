Madame Curie dedicó su vida a la ciencia, hecho que la llevó a ser ganadora de dos premios Nobel. El primer galardón le fue otorgado en 1903, premio que reconocía su trabajo en conjunto con el de su esposo en el campo de la física; ocho años después, se lo brindan por su trabajo en la materia química.

Todos los logros de Madame Curie han hecho que pase a la historia y que sea símbolo de inteligencia, feminismo y fortaleza, por ello, se han llevado a cabo varios proyectos que retratan de una u otra forma la vida de esta interesante científica. Esta vez fue el turno de Netflix, está de más decir que la cinta se basó en hechos reales de la vida de Curie y en la novela gráfica Radiactive Marie & Piere Curie: A tale of love and fallout, es por eso que en el relato veremos el romance de los científicos, el nacimiento de sus hijas y los logros que obtuvieron juntos.

Esta historia fue dirigida por Marjane Satrapi, y es protagonizada por Rosamund Pike como Marie Curie, Sam Riley como Pierre Curie, Anya Taylor-Joy como la hija de la científica, Irene Curie y Aneurin Barnard como Paul Langevin.

Lo primero que debemos decir de este largometraje es que muchas veces rompe con los esquemas de la cinematografía tradicional, tiene el poder de sorprender al espectador, sin embargo, no lo aprovecha. La directora tenía una historia inspiradora, pero la transforma en una secuencia de hechos bastante desordenada que por momentos pierde el enfoque de lo que quiere contar.

Rosamund Pike lo hace bien, muy bien debería decir, pero la verdad es que el personaje que construyeron y que le fue entregado, no fue creado para poder explotarlo. A lo largo de la historia vemos una y otra vez los lugares comunes que solemos explorar cuando se trata de hablar sobre mujeres y ciencia, no hay innovación.

Madame Curie no tiene profundidad (sí, que difícil decir eso) el guion no hace un buen trabajo, es por eso que con un ritmo mezclado y sin rumbo, la directora no logra hacer un buen trabajo y solamente nos presenta un retrato que podemos calificar como apresurado de una mujer que no es el símbolo de fortaleza e inteligencia con el que podemos asociar a la protagonista.

Calificación: Dos estrellas y media