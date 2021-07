La despedida de Romanoff al universo Marvel

Black Widow era una de las películas más esperadas de este 2021, por fin llegó el día y los fans de Marvel están felices de que Natasha Romanoff ya tenga su propio film.

Cate Shortland, la directora de este largometraje, trabaja en conjunto con Jac Scheffer y Ned Benson como guionistas; además, vemos a importantes nombres en el reparto como lo son Scarlett Johansson (por obvias razones), Florence Pugh (Mujercitas, Midsommar), David Harbour (Stranger Things), entre otros.

Esta película nos relata cómo una peligrosa conspiración, que está directamente relacionada con su pasado, persigue a Natasha Romanoff, también, sí, la ya también conocida como Viuda Negra. En el largometraje podremos ver cómo la agente tendrá que lidiar con las consecuencias de haber sido espía en el pasado, pero también veremos cómo tiene que lidiar con algunas relaciones forjadas en el pasado, muchas de ellas rotas, para poder sobrevivir.

La despedida de Natasha en las líneas argumentales de Marvel se ve en esta película, que debo decir, tiene comentarios encontrados en la crítica, pues mientras unos mencionan que es la consolidación del personaje, otros opinan que tiene un perfil muy bajo a comparación de otras propuestas Marvel, opinión que comparto.

Natasha tiene una despedida muy simple, si bien Johansson defiende a su personaje, no es suficiente para realizar una película de superhéroes que todos vayamos a recordar por mucho tiempo (como lo es Avengers End Game), claro que ella no obtiene ayuda del guion, que puedo calificar como simple, pues no nos muestra algo nuevo y se limita a retratar durante casi toda la película una historia de espías perseguidos, y nada más.

Las escenas de acción son buenas, es algo que podemos destacar de esta producción, pues se ven naturales y en el lugar que deben ocupar en la narración, cosa claro, que es beneficiada por las actuaciones del reparto, que como pudimos ver, es notable.

Black Widow es una de esas películas que significan un regreso ligero de Marvel a la gran pantalla, y que sin duda pude hacernos pasar un rato agradable, pero a la que no debemos exigirle demasiado.

A Black Widow debes agregarla a tu lista si eres un fan de universo Marvel que se encuentra un poco nostálgico, o si simplemente quieres pasar un buen rato, pero no tienes grandes expectativas.