"Una familia en apuros": una sorpresiva comedia francesa

Hoy nos alejamos un poco en el mapa, pues es turno de hablar de un largometraje realizado en el viejo continente, específicamente en Paris.

Bajo la dirección y el guion de Adrien Piquet Gauthier, llega una nueva propuesta cinematográfica titulada Una familia en apuros (Boutchou), en donde vemos un elenco conformado por Carole Bouquet, Gérard Darmon y Clémentine Célarié.

En este film, Piquet cuenta la historia de Paul y Virginia, una pareja joven y bastante ocupada, pues él se desempeña como diseñador de cómics y ella estudia hasta el cansancio para poder aprobar sus exámenes y ser maestra. Todo se complica un poco cuando Virgina da a luz a su hijo, quién a pesar de ser la alegría y el orgullo de los padres de la pareja, los mete en apuros, pues buscan con desesperación una niñera, ya que no han encontrado lugar en una guardería.

Paul y Virgina intentan de todo, pero al no quedar ninguna otra opción, los abuelos son los primeros en ofrecerse para cuidar del pequeño. Es aquí, cuando el adorable niño, se convierte en el objeto de lucha entre los abuelos.

Al pensar en el cine francés siempre especulamos sobre historias dramáticas, por eso, cuando nos adentramos en esta narración, nos llevamos una gran sorpresa al descubrir un intento de comedia.

Piquet busca ofrecer una historia fresca y divertida, sin embargo, no lo hace de forma correcta, pues los personajes qué no son del todo buenos.

Un problema que podemos ver en la historia es el pobre desarrollo de los personajes, ya que no logran aportar algo realmente bueno a la trama, lo que nos hace sentir que las cosas no avanzan, que realmente no tienen algo importante que contar y que los personajes solo están ahí para hacer bromas sobre sí mismos una y otra vez. Esto, cabe recalcar, no es un problema de interpretación por parte del elenco, sino del guion que les fue entregado.

Sin embargo, me atrevo a decir que Una familia en apuros no es tan desastrosa como suena. Es un título que puede funcionar para padres primerizos y abuelos, pues muestra algunas situaciones con las que seguramente se identificarán, si no perteneces a uno de estos dos grupos te aconsejo que no la agregues a tu lista.

Calificación: dos estrellas.