Amor sin barreras: del escenario a la gran pantalla

Llegó a la gran pantalla la nueva adaptación del musical de Broadway “Amor sin Barreras”, bajo la dirección de Steven Spielberg y con un guion del estadunidense Tony Kushner, en donde vemos un elenco conformado por Rachel Zegler, Ansel Elgort, David Álvarez, entre otros.

Este film se basa en el clásico de la literatura “Rome y Julieta” y nos cuenta la historia de amor entre María y Tony, dos jóvenes que forman parte de dos pandillas distintas de Nueva York, las cuales se encuentran en conflicto: los Sharks y los Jets. María es hermana de Bernardo, líder de los Sharks, mientras que Tony es el mejor amigo de Riff, líder de los Jets. Y por si eso fuera poco, toda esta complicada dinámica amorosa se desenvuelve en un contexto de gentrificación y opresión policial.

Este largometraje nos cuenta la conocida historia de amor prohibido que ya hemos visto, sin embargo, Spielberg le pone a un toque de canto y baile. Sin embargo, algo que debo mencionar, es que los números musicales tienen de todo, menos energía, por lo que llegan a tornarse monótonos y pesados para el espectador. Sin duda, el director pudo aprovechar de mejor manera este recurso.

Otro problema que podemos observar en pantalla es el guion y lo poco auténtico que resulta a la hora de representar algunos aspectos de la cultura latina, pues se encuentra lleno de clichés; aunque, esto no es el único inconveniente de la historia, pues el encargado del libreto también tomó la decisión de que los protagonistas se enamoraran más rápido de lo que deberían.

Pero alto, está claro que no debemos culpar solamente a la palabra escrita, pues también debo mencionar que los actores y actrices no dieron lo mejor de sí a la hora de la interpretación, pues los personajes no logran desarrollarse y mucho menos tocar puntos profundos.

En definitiva el público esperaba mucho más de este largometraje, ya que deseaba que además de unas cuantas canciones, se presentaran los problemas sociales desde una perspectiva totalmente distinta a la obra original, pero no fue así.

Conociendo a Spielberg, sabemos que pudo hacer un mejor trabajo y que varias oportunidades las dejó desaprovechadas, con las cuales hubiera brindo una experiencia completa y una historia digna de recordar. Ya no queda más que esperar el próximo trabajo de tan renombrado director.

Calificación: dos estrellas.