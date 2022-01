Netflix presenta fallas en "Mother/Android"

La pandemia de nuevo hace de la suyas y nos complica una vez más el regreso a las salas. Sin embargo, no por eso dejamos de disfrutar algunos títulos o historias que podemos encontrar en diversas plataformas de entretenimiento.

Netflix nos ofrece esta semana una historia que lleva por título Mother/Android, la cual es dirigida por Mattson Tomlin, quien también es el encargado del guion y en donde vemos un reparto conformado por Chloë Grace Moretz, Algee Smith, Raúl Castillo, Tamara Hickey, entre otros.

Este film, el cual podemos calificar como un thriller de ciencia ficción (con unos toques post-apocalípticos), nos habla sobre Georgia, quien junto con su novio Sam, emprende un peligroso viaje para huir de su país, que se encuentra inmerso en una guerra contra la inteligencia artificial. Días antes de la llegada de su primer hijo, la pareja debe alcanzar la Tierra de Nadie, un bastión ante el levantamiento de los androides, con la esperanza de llegar a un lugar seguro antes de dar a luz.

La simple sinopsis nos deja claro que puede ser una historia muy parecida a muchas otras que hemos visto recientemente, pues una vez más utilizan a las máquinas para tratar de contar una ficción audaz y llena de aventuras, pero lamentablemente no logran conseguirlo.

El guion deja mucho que desear, pues no desarrolla una historia que atrape al lector, esto claro que se refleja en dos asuntos de suma importancia: el crecimiento de los personajes y la interpretación por parte de los artistas. La realidad es que no vemos ni uno ni otro y en esta ocasión no puedo culpar al elenco, pues el libreto que reciben deja bastante que desear, ellos solamente hicieron el mayor de los esfuerzos para poder sacar el papel adelante.

También el guion es culpable de que no podamos encontrarle un hilo palpable a lo que vemos en pantalla. Bien debemos saber que, en esta época donde existen tantas y tantas historias que hablan sobre el fin del mundo, es necesario innovar y hacer que nuestro film se parezca lo menos posible a la larga lista de títulos.

En definitiva es una película que debes agregar a tu lista solamente si estás muy aburrido... o sí eres un fan empedernido de los universos post-apocalípticos, pues de otra manera, no logrará atraparte.

Tendremos que esperar una semana más para ver si ahora sí, logramos conseguir un buen título. Calificación: una estrella.