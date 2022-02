“Muerte en el Nilo”: una adaptación que sorprende

Hace unos días se estrenó en la gran pantalla la nueva adaptación de “Muerte en el Nilo”, la novela de Agatha Christie, en donde vemos el trabajo como director y actor de Kenneth Branagh, quien comparte créditos de reparto con Gal Gadot, Armie Hanner y Ali Fazal.

Este largometraje nos cuenta cómo las tan esperadas vacaciones del detective belga Hércules Poirot, a bordo de un glamoroso barco de vapor, se convierten en la aterradora búsqueda de un asesino cuando la idílica luna de miel de una pareja perfecta se ve truncada de la forma más trágica. Toda esta aventura se desarrolla en un paisaje de leyenda con maravillosas vistas al desierto y a las majestuosas e impactantes pirámides de Giza.

Al ser una historia tan conocida, los espectadores y lectores pueden pensar que no encontrarán algo nuevo o que simplemente no lograrán disfrutar del todo este largometraje, sin embargo, no es así; el director hace un buen trabajo, pues a pesar de todo, logra que este film atrape a todo aquel que se siente a disfrutarlo.

La verdad es que el elenco que nos ofrecen hace un buen trabajo, pues Gadot se roba la cámara cada vez que aparece en pantalla, sin embargo, también debo decir que el director se tomó el trabajo de darle un desarrollo digno a cada uno de los personajes, lo que hace que el público demuestre un interés genuino en la historia que se nos está presentando.

Branagh logra un excelente trabajo de adaptación de la novela, pues conserva por completo el misterio y los giros de la trama que vemos en las páginas de la novela, para hacer esto posible se trabaja un buen diseño de producción muy bien logrado y lujoso, que se acompaña con el adecuado trabajo de dirección del realizador inglés.

De igual manera, algo que debe resaltarse es la música de Patrick Doyle, que se convierte en la compañera perfecta a las imágenes que vemos en pantalla, sumergiéndonos de lleno en la historia.

Sin duda, este título es recomendable para los amantes del misterio y lo policiaco, pues aunque es una historia ya conocida, hará pasar un rato agradable a los espectadores, y no te preocupes si ya has visto otra adaptación de este título, esta nueva propuesta trae cosas innovadoras y frescas que seguramente te gustarán.

Calificación: cuatro estrellas.