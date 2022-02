"Uncharted": un Tom Holland sin sentido arácnido

Tom Holland vuelve a la gran pantalla, aunque esta vez no con el famoso traje de Spiderman, sino con un largometraje que lleva por título Uncharted, el cual es dirigido por Ruben Fleischer, bajo un guion de Art Marcum y Matt Holloway. En este film, Holland comparte escena con Mark Wahlberg, Sophia Ali y Tati Gabrielle, entre otros.

Uncharted nos cuenta sobre un joven, que a simple vista, nos parecerá astuto y carismático, quien lleva por nombre Nathan Drake (Tom Holland), el cual se encuentra en su primera aventura como cazatesoros junto a su ingenioso compañero Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). La película es una épica aventura de acción que se extiende a lo largo de todo el mundo, pues ambos se embarcan en una peligrosa búsqueda de “el mayor tesoro nunca antes encontrado”, sin embargo, el verdadero acontecimiento es el tratar de rastrear las claves que les podrían conducir al hermano de Nathan, perdido hace ya mucho tiempo.

La adaptación de los videojuegos a la gran pantalla suele ser un tanto tediosa, entre los fans exigentes y el tratar de capturar la historia de forma correcta, el trabajo puede resultar un desastre.

El trabajo del director es digno de admirar, pues antes de llegar al definitivo Fleischer, siete nombres fueron puestos en la mesa para obtener el rol de conductor de la cinta, los cuales fueron desechados o rechazando el proyecto. El director lo hace bien, ya que como mencioné, logra capturar la esencia de la historia, y así consigue en algunos momentos lo que realmente quiere.

Al momento de hablar sobre las actuaciones es un poco más complejo, pues en estos días la gente (me incluyo) se encuentra embelesada por Tom Holland, sin embargo, en esta ocasión no hace un buen trabajo y no logra desarrollar su personaje como debería de hacerlo. Aunque debo decir que él no es el único, debido a que vemos que casi todo el elenco cae en el mismo defecto, el único casting acertado del film es Sophia Ali, con el papel de la aventurera rival Chloe Frazer.

La puesta en escena es buena, los gráficos y efectos especiales crean un buen ambiente para el desarrollo de la trama, hacen que la historia sea algo que capte la atención, ya que ha logrado tener una buena recaudación en taquilla.

Si bien la crítica no ha tomado a Uncharted como una película que valga la pena, el público sí lo ha hecho. En mi caso me ha parecido que se pudo hacer un mejor trabajo y que en definitiva no ha sido un título digno de recordar.

Calificación: dos estrellas.