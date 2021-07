Regresar a los clásicos se ha convertido en una tendencia que todo el mundo está siguiendo, no lo vemos solamente en las películas, sino también en series, sagas literarias y bandas musicales. Este filme es otro de los resultados de esa nueva tendencia, el turno del día de hoy es para Space Jam: una nueva era.

Esta nueva entrega dirigida por Malcom D. Lee y en la que vemos nombres como LeBron James, Michael B. Jordan, Cassandra Star y más, nos cuenta una historia que surge cuando “la superestrella del baloncesto LeBron James se une a la banda de los Looney Tunes, con el objetivo de derrotar al Goon Squad y salvar a su hijo, después de que una inteligencia cibernética lo secuestrara al Servidoverso. Todo empieza a tomar forma cuando entendemos, que, ahora, es deber del Rey James escapar de esta realidad, pero también lo es conocer las razones por las cuales su hijo se ha distanciado de él”.

Space Jam es un título que ha tenido gran importancia en generaciones anteriores, pero que ha perdido fuerza con las nuevas, por eso, es que se le dio esta nueva oportunidad, sin embargo, debo decir que la historia planteada en este largometraje no es una que nos pueda dar secuelas que valgan la pena.

El guion no es bueno y por ratos causa que el espectador se disperse, incluso, podemos decir que por ratos la trama poco tiene que ver con lo que estábamos acostumbrados (no me malinterpreten, soy consciente que lo que funcionó hace 25 años, no lo iba a hacer ahora), haciendo de esta forma que se pierda la “nostalgia” concepto que es bastante importante en un comeback de este tamaño.

Sin embargo, aún con los problemas del guion, podemos decir que LeBron James hace un gran esfuerzo (lo cual se agradece, pues más de una vez hemos visto actuar a deportistas con resultados bastante desfavorables), pues su actuación logra acoplarse a la trama.

Otra cosa que podemos decir es la impresionante animación, que nos hace percatarnos del paso del tiempo y el avance de la tecnología, pues hace que el estilo de animación tipo videojuego tenga como resultado un atractivo visual muy interesante.

Creo que queda claro que le faltó algo a este título para poder ser el comeback que todos esperaban, pero tranquilos, después de tantos años, es un título al que deberíamos darle la oportunidad, pues si bien no es una obra maestra, si nos brindará un grato entretenimiento.

Calificación: Dos estrellas y media.