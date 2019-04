Están en aPRIetos

Mare ha sido una semana extremadamente movida con tantas patinadas que han dado en la política, en diferentes rubros, por comentarios desatinados, desafortunados o ignorantes, con el de Chapman, alcalde de un municipio de Sonora que se hizo viral por llamar de manera despectiva a una niña de cinco años que tiene problemas de sobrepeso; el que debe tener problemas es él, porque no puedo entender cómo una persona “madura” puede hacer semejante comentario tan ignorante y falto de tacto.

Y no paramos de sumar, porque en el Senado se ha dado una de casos por el tema de la Comisión Reguladora de Energía, en la cual el presidente mandó primero una propuesta de 12, que rechazaron los senadores y nuevamente mandó a los mismos en su segunda propuesta y luego van a comparecer y no quieren hablar más que de lo que llevaron preparado, y tampoco contestar ninguna pregunta. Entonces ¿de qué se trata? ¿Por qué no dejan que los senadores hagan su chamba, que es aclarar las dudas que tengan para poder elegir al mejor preparado y que reúna el mejor perfil? Y todavía uno hace su genio se para y se va. Señores senadores de Morena, ¿para qué le hacen al circo de tres pistas? Que tomen su decisión y punto y no quieran hacer la finta de mucha “democracia” porque eso más bien es oclocracia, porque la ignorancia rebosa más que mi barriga fuera de mi pantalón. Que tomen la decisión, pero que sean claros y dejen de hacer perder el tiempo a sus colegas, tras que de por sí tienen mala fama. Mejor pónganse a trabajar y los que vayan a comparecer pues que entiendan que se les va a cuestionar. De veras, señores de Morena, ya ni la amuelan.

Donde se está poniendo fea la cosa es en el Partido Revolucionario Institucional, que el domingo tiene elecciones internas de presidente del Comité Directivo Estatal, y son dos las fórmulas que están buscando la silla, una es la de Diego Lugo y la otra de Panchito Torres, que vienen dando una batalla en los medios. Varias cosas llaman la atención: una es el mensaje repetitivo de Diego Lugo de que se sume Panchito a su equipo porque está muy arriba. Yo digo: si estás muy arriba, pues deja que pasen las votaciones y listo. Ese recurso barato de ya ganamos, ya ganamos, súmate, súmate solo muestra un tipo de política anticuada; hoy en día ese método de persuasión no funciona. Por otro lado, ves a un Panchito contestando en cada entrevista que él sigue adelante hasta la recta final, ante una oleada de rumores que circulan de su salida del partido. Se la pasan diciendo eso en las entrevistas, en vez de aprovechar el tiempo para dar sus propuestas, acciones que sirvan para levantar al partido de una derrota que vivieron por tanto fuego amigo. En vez de construir están en una guerra sucia en las redes. Quien sea que la esté orquestando, ojalá se den cuenta que solo hunden más a un partido bastante lastimado y no digo que no puedan levantarse, pero estas acciones son piedras encima. ¿Acaso no han entendido por qué perdieron en julio? Se pasan, masinó.