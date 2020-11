Mare, antes que nada quiero felicitar a mis camaradas músicos que en días pasados celebraron a Santa Cecilia y el Día del Músico; sin duda se extraña mucho disfrutar de la música en vivo. También fue el Día Internacional de la Televisión y vienen a mi mente infinitos agradecimientos porque en marzo estará celebrando el programa de televisión 20 años al aire; gracias a todos los que han sido parte de este sueño y a quien era director del canal 13 y nos dio la oportunidad, Lic. Gaspar Gómez.

Hablando de recordatorios, mare está circulando un video en las redes en la cual se ve Andrés Manuel López Obrador cuando hubo una inundación en Tabasco hace unos años y exigía de manera tajante que se apoyara a los tabasqueños, pedía dinero y que les devolvieran todo lo que habían perdido, y señalaba reiteradamente que si no se les apoyaba de esa manera sería una muestra más de la corrupción; me preguntó si deja de ser corrupción cuando en él recae la responsabilidad de cumplir aquel pliego petitorio que planteaba para la gente que sufrió pérdidas por las inundaciones, porque sin duda alguna todo aquello que exigía hoy está totalmente en sus manos resolverlo o aplicarlo y de esta manera ser congruente con lo que exige y darle peso a sus palabras y a sus convicciones, porque aquello que ayer exigía hoy no está en manos de Bartlett o de la Comisión Federal de Electricidad resolverlo, simplemente con una llamada del PRESIDENTE sería suficiente para que todo aquello que exigía se lo den hoy a los afectados, y claro que se podría, si han dado infinidad de recursos de la nación sin licitar, ¿cómo no otorgar esas ayudas en el mismo rubro que él exigía en el pasado, “a fondo perdido”, o sea que no tienen que devolverlo, pero de lengua me como un taco.

Por eso cada día se cree menos en los políticos, tal parece que todos están envueltos en el mismo celofán; lo he dicho muchas veces, las cosas y los mensajes cambian cuando son oposición o cuando están en el trono, ahí se les olvida todo lo que dijeron en el pasado, pero para eso están las redes sociales para recordárselas.

Mare tenía razón Emiliano Zapata cuando le dijo Pancho Villa que si quería tomarse la foto sentado en la silla residencial y le contestó que no, “porque aquel que se sienta en esa silla se vuelve loco” y tal parece que sí, aunque hay algunos que ya llegan con adelanto, pero se empeoran cuando se sientan. Mare y siempre hablando de la polaca nacional después del circo que vimos con lo del general Cienfuegos que se hizo pootz, porque después de soltarlo con bombo y platillos ahora resulta que siempre no en será negociado en Estados Unidos y que lo trajeron a México para que lo negoceen con las leyes de aquí, jajaja, o sea lo mismo que Lozoya, pura llamarada de petate; pero ahora ya salió uno nuevo, que la exvery cutz de Sedatu Rosario Robles, que está en su resort de barrotes, ya dijo que le va a meter al programa de testigo protegido y va a soltar la sopa. Mare ¿será que tenga algo de que preocuparse el senador Ramírez Marín, quien también fue encargado de la misma secretaría, ahora sí que estamos en tiempos difíciles, así que más de dos deben de tener su ROSARIO en las manos.