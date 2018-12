Larga vida a la “Noche Blanca”.

Mare, todavía están entumidas mis manos por la humedad y el frillo con el que amaneció ayer. Mare por más periódicos que puse debajo de mi hamaca me di una resfriada tremenda, la verdad es que ni ganas de salir da a chambear, y bañarse ni pensarlo, con eso de que mañana me baño doble, ya debo como tres días.

Pero esta columna no es para hablar del sistema meteorológico, sino de polaca o grilla, aunque ahora es más común la grilla y el fuego amigo que cualquier cosa, y que la realidad no causa ningún orgullo, como las contradicciones del señor presidente, que me da risa, porque pasumare que alguien le diga que ya no está en campaña; ¿recuerdan cómo criticó el hecho de que los presidentes en turno utilizaran los colores de su partido para ponerlos inmersos en el logotipo de Presidencia?

Mare presenta su logotipo, ¿de qué color creen que es?... exacto como el de Morena. Señor presidente: por eso no hay que escupir tanto para arriba.

Sigue con su advertencia de no a la corrupción y bla bla bla, ya fastidian los políticos con el mismo discurso, ellos se quejan porque el pueblo los señala, pero volvamos a otro caso.

Cómo criticaba AMLO, antes de ser presidente, que los gobernantes en turno, “la mafia del poder”, tenían a su servicio a la Cámara de Diputados cuando tenían mayoría y se aprovechaban de eso para que todas sus iniciativas fueran aprobadas; pues qué creen: el Congreso federal, donde tiene mayoría Morena, el partido de López Obrador, aprobó la iniciativa para que gente no nacida en México pueda ocupar un puesto de dirección en las empresas paraestatales y de esta forma Paco Ignacio Taibo II asuma la titularidad de la editorial más imporante de Hispanoamérica, el Fondo de Cultura Económica; ahora sí que, como el mismo Taibo dijo: “Nos la dejaron ir doblada”.

Una gente que se expresa así estará en el equipo que dirige las riendas de nuestro país, uay qué nos espera. Pero mientras veremos qué tanto dura la luna de miel, porque, según los números, es el presidente electo que más bajó en popularidad del día que ganó la elección al de su toma de protesta, pero ya no hablaremos de cosas tristes, y esperaré paciente que la gasolina baje, la luz eléctrica modere sus precios, se acaben la corrupción y la delincuencia.

Otro rubro donde los números no le favorecen al Peje, desde que subió ya van más de 300 ejecutados, pero esperemos que pueda cumplir todo lo que prometió y le vaya bien a México.

Una de las formas como se puede combatir tanta maldad es por medio del arte; en días pasados se llevó a cabo la décima edición de “La Noche Blanca” que realiza el Ayuntamiento de Mérida y en la cual se inunda el primer cuadro de la ciudad de cultura y arte, y una gran participación de las familias meridanas, con lo que se fortalece el tejido social.

Larga vida a la “Noche Blanca”.