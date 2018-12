No se te oye Jervis

Ya se acerca la Navidad, estamos a pocos días, pero a algunos que mandaron sus cartas a Santa ya les contestaron, como a Huacho, que ya le llegó su nombramiento como delegado; se pondrá interesante el asunto por el poder político en el estado, porque también hemos visto muy de cerca al gobernador Mauricio Vila con el presidente Andrés Manuel, queriendo su nochebuena.

Los que no tendrán nochebuena son los miles de despedidos por este gobierno entrante, que no le bastó con quitarle el empleo a mucha gente, sino además sin liquidarla conforme a la ley, y con base en engaños les quieren dar una cantidad que no es la que les corresponde.

Ahora yo me pregunto dónde está Jervis, el líder sindical de los trabajadores del Gobierno del Estado que no ha hecho nada y se ha quedado ronco a la hora de alzar la voz para defender a esos miles de trabajadores despedidos; por el contrario, hizo su posada en el local de los burócratas para todos los sindicalizados, en lo que yo llamaría una auténtica pasarela para pasearse y pavonearse; en mi pueblo le llaman hipocresía y falsedad y más cuando está de por medio su ratificación en el cargo.

La neta hijas es que no se pueden negar los logros que ha tenido el sindicato con él al frente, son palpables, basta con ver cómo ha mejorado el local social de dicho sindicato, pero a mí me daría vergüenza callarme y no ser enérgico a la hora de defender a aquellas personas que cuando eran trabajadores con sus cuotas pagaban su sueldo; hay que mandarle un dulce de miel y propóleo para que se le escuche más su voz al líder sindical de burócratas Jervis García a la hora de defender a su gremio.

Don Jervis no todo es softbol y fiestas. Mare como que me calenté, es que fue un fin de semana muy movido.

Estuvo chévere ese festival de trova que organizó la oficina estatal de turismo, y qué padre que se haga este tipo de eventos para atraer más visitantes; ojalá y se realice de la misma manera un festival internacional del teatro, pero que incluyan también al talento de Yucatán, no caigan en errores del pasado, como el FIC Maya, donde lo que menos había eran artistas mayas y yucatecos.

Veamos cómo nos va el otro año, con los presupuestos, y cuánto de esto llegará a Yucatán y se destinará a cultura; hay que entender que la cultura y el arte son grandes conductores de una sociedad a un estado de paz.

Aprovecho para desearles a todos tengan una feliz Navidad, que la pasen en compañía de sus familias y que estén llenos de bendiciones. Y les esperamos este 23 de diciembre en el Teatro Daniel Ayala para disfrutar la comedia de Edson Zúñiga “El Norteño”, en dos funciones, 7 y 9:30 p.m.; boletos en taquilla, informes al 9993104919.

Regala sonrisas hija, masinó.