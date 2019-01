2019, con gran futuro, mmm eso dicemmm

Mare hasta estos días todavía deben de estar más de dos emposmados por tanto nach que uno come, pero esperando ya la fecha para cortar la Rosca de Reyes, y después los tamales y carnaval. Mare, ¿cuándo se va a poner uno a dieta así?, jajajaja. Ni modos, hay que darle cuerpo al mondongo.

El que está feliz es el rector Williams, a quien ya le tomaron protesta después de su reelección; ojalá que el rector de la UADY, que fundara don Felipe Carrillo Puerto, tomara el ejemplo del fundador de apoyar el teatro regional y todo lo relativo a la cultura, porque cuesta trabajo entender que la máxima institución le preste poca atención a las culturas populares, porque con eso de que están de moda los fifís, según el presidente, pues ojalá que se dé golpe de timón y no precisamente el compañero de Pumba.

En los últimos días de 2018, la cosa estuvo candente en materia política por aquello de la aprobación de los presupuestos, de entrada y regresando al ramo de la cultura, resulta que en el renglón federal no solo no aumentaron, sino le quitaron un 8%, tal parece que quieren un pueblo inculto, ¿o será parte de la Cuarta Deformación de este país, porque la netflix las cosas no pintan como las prometieron, basta ver cómo recibieron al presidente Andrés Manuel en Tabasco, con silbidos y no precisamente de bienvenida; por cierto sus Jettas blancos tenían más tipo de Suburban blindadas; me acuerdo que en campaña decía: “El pueblo me va a cuidar”.

Mare como que no se está cumpliendo la profecía, veamos cómo termina el sexenio.

En la parte local también ha habido su chan ruido y es que con todo que don Vila no se ha dejado de tomar fotos con AMLO, éste le redujo a Yucatán más de 3 mil millones de su partida presupuestal.

Habría que ver si a los gobernadores emanados de Morena o que están de chupaPejes con el presidente les hizo la misma reducción en su presupuesto, o a ellos les aumentó lo que le quitó a los demás.

El caso es que a nuestro Mayab le tocó rasurada, pero con todo y esto mandaron un presupuesto un poco extraño y de las cosas que llaman la atención es que solicitaron más de 400 millones para crear 20 SUBSECRETARÍAS. ¿Es en serio?, ¿y la austeridad apá? No entiendo que hayan despedido a miles de personas y hoy pidan un presupuesto de 400 MILLONES para 20 SUBSECRETARÍAS.

Con ese dinero pudieron haber liquidado conforme a ley o no correr a aquellos que hacían su trabajo dignamente y su único pecado fue no entrar a la administración pública en tiempos azules, porque entre los que despidieron había gente que tenía más de 5, 10, 15, 20 años y algunos casos estaban a menos de un lustro de jubilarse y les dieron cuello, que leeeendoooo.

Pues con todo esto afirman que nos espera un gran 2019, mmmm eso dicemmmm; como dijo Bocelli: lo quiero ver, masinó.