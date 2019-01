Cien días de gobierno se les pasaron volando

Enero, a pesar de los frentes frillos, se está poniendo caliente como si fuera julio o mayo, mare meses de campaña, ¿será que se acuerdan?; por las cosas que suceden, creo que no.

Como dijera el forense: “Vamos por partes”, a empezar por lo federal: resulta que mucho se habló de la ejjjjjjperanza del México que tanto añoramos y, con el voto de mexicanos, hoy Andrés Manuel es el presidente; mucho habló de cambiar al país como si tuviera una varita mágica, porque se solucionaría solo acabando con la corrupción, pero hoy, a poco más de un mes, hay un desabasto de combustible en algunas partes del país, pero sí hay avance en la cuarta deformación y lo que a Venezuela le llevó tres años, aquí en menos de dos meses ya hay escasez.

Luego sale a decir el señor presidente que la culpa es de la gente porque carga de más, si hombé, a un coche de 40 litros ¿le vas a poner 50? Jajajaja, qué genio, y luego también de Morena sale Sergio Mayte, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, a decir que el espectáculo de strippers “Solo para mujeres”, que él produjo, aportó mucho a la cultura, jajajaja, ya se qué le voy a decir a la fiera cuando descubra que fui al safarrancho, le diré: fuí a fomentar la cultura según los de Morena; hágame usted el favor.

Pero llegando al terruño la cosa no está del todo bien, porque estuvo circulando una foto donde se les ve muy sonrientes a varios priistas, y uno se pregunta: ¿mare, no que no se llevan?

Mientras la gente de en medio desgarrándose las vestiduras por los diferentes ismos, llevando casi cuatro meses de estar pariendo, de pasar una Navidad amarga, y en muchos hogares a lo mejor ni una cena hubo 24 y 31; donde reinó la tristeza, por haber perdido el trabajo, en muchos casos faltando pocos años para jubilarse, y por una ignorancia política que mezcla los colores por encima de la eficiencia laboral, te quedas en la calle, y después de pasar hambres, de caminar, de jornadas de sol a sol por luchar para conseguir votos para tus candidatos, hoy están sin trabajo más de 4 mil personas.

La pregunta es: ¿quién de ellos ha salido a defender o ver cómo ayudar a los que hoy esbozan tristeza en el rostro y preocupación por no tener trabajo? La respuesta todos la saben, como la comedia y la tragedia, unos lloran y otros ríen.

Aunque después de cien días de trabajo, y digo trabajo, porque debe dar trabajo despedir a tanta gente y no tener cargos de conciencia; por qué lo digo, simple y sencío, si mal no recuerdo, Sr. gobernador, cuando estaba en campaña usted dijo que no sacaría a la gente que estuviera trabajando, porque es enemigo de eso, y que en su gobierno no habría distingos de colores. Sr Gobernador, ¿si nos mintió en campaña, qué más podemos esperar?

En resumen, Sr. Vila, estos primeros cien días de su gobierno se le pasaron volando, masinó.