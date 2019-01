También se cansa el ganso

Mucho se ha hablado de política en estos últimos días y la cosa se está poniendo caliente, tanto en la nacional como la estatal; muchas son las voces que han comentado de polaca, aunque la mayoría en 10 estados son de recordatorios maternales, porque cómo han llovido las mentadas, por aquello del desabasto de gasolina.

Hoy muchos hablan del huachicoleo, aunque ni idea de qué significa eso hija, a mí me suena como a baxamis, pero el caso es que ante el supuesto robo de gasolina el presidente López Obrador decidió cerrar los ductos para que no se la roben, pero dejó con desabasto a 10 estados, en los cuales tienen que hacer colas de hasta 18 horas para esperar a que les vendan de 10 a 20 litros, cosa que tiene sumamente molestas a muchas personas.

Dicen los que saben que el problema va más allá, porque todo parece indicar que el presidente tomó la medida de ya no comprarle combustibles a Estados Unidos y por tal motivo mermó mucho la importación, dejando sin combustible a muchos miles de mexicanos, teniendo como trasfondo, según dicen, que seguirá bajando la compra a EU que ya no sería proveedor y queriendo meter en su lugar a Venezuela.

Vaya usted a saber quién tiene la verdad, lo que es una realidad es que solo acusan y acusan de robo, pero al día de hoy nomás se oyen cantidades de dinero robado, pero no el nombre de quien lo robó ni que vayan a meterlo a la cárcel.

Pero entre que son peras o manzanas, Romero Deschamps, líder petrolero, ya tramitó un amparo. ¿No que el que nada debe nada teme?, ¿o será que está temiendo ser la Quina de este sexenio?

Y en el terruño también estamos en la danza de las acusaciones porque la semana pasada salió la contralora a decir que hay un faltante de miles de millones, que hasta una incubadora no encuentran.

Mare se me hace muy raro que las personas encargadas de firmar los libros blancos de la entrega recepción lo hayan hecho sabiendo que había un faltante tan grande, lo correcto debió ser que dieran una conferencia de prensa en el tiempo de transición y hacer las acusaciones pertinentes, pero no ya que se ahogó el niño quieran tapar el pozo; más parece una cortina de humo.

Si se equivocaron los que hicieron la entrega recepción, creo que debieron ser los primeros a los que despidieran y no a los miles de yucatecos que perdieron su trabajo.

Cuando dijeron que este lunes harían la demanda, cosa que así sucedió, y ante el rumor de que el ex gobernador ya se había fugado del país, sacó un video Rolando Zapata diciendo que no se ha ido ni se irá, y que no va a permitir que lo difamen.

Como diría mi chichí: Mare la cosa se pone buena, ahora sí que, como dijo Bocelli, queremos ver, porque, señor gobernador, según la ley el tiempo de reclamos ya pasó, no estiren mucho la liga porque también se cansa el ganso, masinó.