Don Vila sigue de viaje, ¿y Yucatán?

Pues una semana muy intensa en el tema político de nuestro hermoso México, una gran pena y desgracia lo sucedido con las personas fallecidas, pero hay que llamar a las cosas por su nombre: estaban robando, porque una desgracia no le quita peso a la acción de hurtar, y no es cosa de ser pobres, porque mucha gente llegó con celulares, coches y bidones nuevos que si estuvieran en pobreza extrema no los tendrían. Es lamentable que se ganen la vida de manera ilegal.

Dice el presidente que la pobreza les ha orillado a eso, pero, con el debido respeto señor presidente, cuando te inculcan buenos cimientos en valores y educación, buscas mil opciones antes que cometer un delito y me canso ganso que sí.

Hablando de cosas que afectan, salió la contralora del Estado a decir que no hay cacería de brujas, por las supuestas irregularidades financieras, y digo supuestas porque, mientras no se compruebe lo contrario, siguen siendo supositorios, y no leyó usted mal, escribí supositorios porque nos los quieren empujar a fuerzas.

La realidad es que yucatecos y mexicanos vivimos en un hartazgo social de la bola de políticos corruptos, cínicos y sinvergüenzas que quieren engañar al pueblo, porque arman todo un circo y al final no pagan los que le roban al estado o país y, peor, no devuelven lo robado.

Dejen ya de engañar al pueblo, señores políticos, por eso la gente está harta. Siendo esta una acusación fuerte, ¿por qué no la hizo el gobernador? Porque, digo yo, no va a salir a anunciar algo que lo más probable es que nunca se resuelva, tal parece que, como dice el dicho, “favor con favor se paga”, y si no me creen echen un vistazo al Registro Civil: después de que la Lic. Celia Rivas acusó a su partido de bloqueo misógino, hoy le dan el puesto.

Mare yo me pregunto, señor gobernador: ¿No hay nadie que pueda llenar esa silla de toda la gente del PAN que se rompió el alma y caminó con usted en su campaña? Tal parece que eso de dejar en la banca a los que se rompen el alma por el partido es cosa de todos los colores.

Decía mi chichí: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”. ¿Qué respuesta tendrá el gobernador? Nada más que regrese de otro de sus múltiples viajes le podemos preguntar; ahora se fue a Espita o a España, algo así, y anunció con bombo y platillos que va a exentar hasta en un 100% de impuestos a los inversionistas que vengan a Yucatán; yo le pregunto al señor Vila y al secretario de Fomento Económico y del Trabajo, Ernesto Herrera, ¿por qué darles facilidades a los que más tienen?, ¿cuándo será el día que piensen en los medianos y micro productores y los exenten igual de impuestos?, ¿cuándo apoyarán a todos los productores teatrales que están haciendo algo que es obligación del gobierno: la promoción, difusión y fortalecimiento del teatro como vehículo cultural?

Dejen de ser macataes y apoyen al pueblo que es el que menos tiene, masinó.