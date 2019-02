“Festival de la veda” en árabe

Pues el calor empieza a hacer su chamba en el Estado y poniendo las cosas calientes. Mare aunque dicen que el ser humano es inconforme, porque mientras aquí nos quejamos por el calor, en Chicago tienen una temperatura de menos 45 grados, la neta con ese frío ni Chicago, puro granizo.

Lo que sigue frío es el boletín con la lista de nombres de los supuestos hombres y mujeres que saquearon el estado y el país. Porque todo son puros supositorios, solo lo calientan a uno o más bien solo lo están humeando, porque más parecen cortinas de humo, porque nomás puro cacareo y nada de acción, y solo nos cuentean.

De hecho ya le salió un gallo al presidente López Obrador, resulta que el ex presidente Felipe Calderón pidió su chan réplica y dijo al aire en el noticiero de López Dóriga que invitaba al presidente a una reunión privada o pública para que aclaren las especulaciones y ya salió a declarar el presidente “que dice mi mamá que siempre no”.

Creo que ya deben dejar de engañar al pueblo y no vivir en medio de una política de acusaciones, sino de acciones. Hay que dejar a un lado la grilla barata y dar resultados en beneficio del pueblo.

Aunque sin irte muy lejos lo mismo pasa en el terruño, donde informaron con bombo y platillos de un faltante y de unas concesiones de placas retiradas, pero no dicen NOMBRES.

Dejen de hacerle ya al cuento, y hablemos claro con nombres, pelos y señales, porque si no solo se queda en eso, en acciones que son cortinas de humo para calmar ánimos, como el supuesto (palabra muy usada en la actualidad por los polacos) descuento de 50 centavos en el pasaje; como diría mi Chichí: “¡Mare no quebraron!”.

Hay que hacer acciones que fortalezcan a Yucatán, pero cómo lo van a hacer con declaraciones tan desatinadas como la de la secretaria de turismo, doña Mich, que dijo que al puerto de Progreso sería más fácil desaparecerlo del mapa y volverlo a hacer; no puedes amar lo que no conoces y no te interesa.

Después que lo fue Sisal, Progreso de Castro es el puerto más importante del estado, no es solo un polo turístico, sino es la puerta de entrada y salida de muchas divisas, exportaciones e importaciones de empresas yucatecas, nacionales y extranjeras que hacen revulsivos en nuestra economía, y por si fuera poco Progreso es el cúmulo de miles y miles de grandes momentos familiares para los yucatecos, y me pregunto: ¿acaso no es importante la familia?, pero no se puede amar lo que no se siente y lo que no se conoce, pero cómo hacerlo si estamos rodeados por un gobierno elitista que parece que lo yucateco pasa a segundo plano.

¿Dónde quedó aquello de “Yucatán merece más”.

Pero para qué hago coraje, mejor inventemos un festival, árabe, “El festival de la veda” pero en árabe, porque cómo vimos funcionarios vacacionando... digo apoyando el festival y a la gente del mar.

Jajajaja, mmmm eso dicemmmm. Mare hijas, la neta, ya ni la friegan, pero vamos a festejar con un ceviche de pulpo, que está en veda, cortesía de la diputada Kathia. ¿A quién sancionarán primero? ¿A Kathia por el delito federal o a la Mich por lo que sale de su boca?, masinó.