Llegó el gansolinazo

Se supone que todavía deberíamos estar en Invierno, pero han sido dos días en que el calor ha estado que raja PRIedras, y digo PRIedras porque la verdad hubo un ejercicio y no precisamente de los que no me gustan, no, un ejercicio donde le dieron voz a algunos de los que quieren dirigir al Partido Revolucionario Institucional.

Alejandro López Munguía le dio espacio y voz a todos en su programa para que la gente conozca a los que quieren ser presidentes estatales del PRI; los que estuvieron realmente fatales son los tres que fueron: Eloy Quiroz, Diego Lugo y Adolfo Calderón, porque, en la mayoría de las preguntas, se salían por la tangente y no contestaban la pregunta, se les escuchaba nerviosos, pero ese nervio que te lo ocasiona la falta de preparación.

No se reflejó que ninguno de los tres se haya preparado para tal ejercicio democrático, no se escucharon propuestas, no se dieron nombres de los que supuestamente traicionaron al partido y vendieron la elección para que ganara Mauricio Vila.

Mare hija, si algo hizo falta ahí fue producto de gallina, porque todos mostraron una tibieza y una amnesia de lo ocurrido el pasado 1 de julio, porque dos de los que estuvieron en el debate ya fueron alcaldes y Diego Lugo en más de una ocasión.

Yo preguntaría: ¿Qué hicieron por la cultura? ¿Qué hicieron para mejorar el tejido social de su municipio? ¿Qué hicieron para fomentar la cultura de la prevención? ¿Qué hicieron para formar nuevos grupos de líderes hombres y mujeres? ¿Qué hicieron para fomentar la identidad como yucateco?

¿Qué hicieron para crear opciones mejores de vida para los habitantes de su municipio y muchos no tengan que venir hasta Mérida a trabajar o peor aún a perseguir el sueño americano incluso a costa de arriesgar su vida?

Y agrego el pilón y no el de los Méndez: ¿Quién de ellos salió a hacer algo, aunque sea brindar apoyo moral a los miles de despedidos en el gobierno de Vila, muchos de los cuales han gastado suela en múltiples caminatas de campaña?

La respuesta es NINGUNO y aun así quieren ser presidentes de un partido; la neta qué cinismo y desvergüenza.

Resulta que de un plumazo de ganso van para atrás las guarderías infantiles y dice el presidente López Obrador que ya no van a recibir apoyo federal, porque había mucha corrupción.

Señor presidente: ya me tiene harto su discurso, si hay corrupción pues meta al bote a los responsables, pero no tome medidas absurdas como la de quitarle su trabajo a miles de personas, con su maravillosa solución de darle el dinero a los padres de familia. Sinceramente parece que este es el gobierno de la gastada, le quiere dar su lanita a todos los que no trabajan y quitarle el trabajo a los que sí lo hacen, y entra mañanera y mañanera nos están dejando ir la Cuarta.

“El mesías”, como muchos le llaman, dijo que no habrá gasolinazos y hoy la Magna cuesta casi lo mismo que la Premium. Tengan su GANSOLINAZO. ¿Será que los seguidores de Morena criticarán que subió un peso de golpe? Me canso ganso que no, masinó.