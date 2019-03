¿Por qué lo permite don Vila?

Mare ya empezó la Cuaresma, se supone que es tiempo de portarse bien, de arrepentirse de los pecados cometidos en las fiestas de la carne y demás ocasiones, pero ¿realmente la gente se arrepentirá, habrá arrepentidos?, jajaja. Mare hija, después de ver lo que sigue costando el litro de gasolina, creo que sí hay muchos mexicanos arrepentidos por lo que hicieron el 1 de julio, porque por más que sube y sube nomás no le quiere llamar “gasolinazo” el grupo de “me canso ganso”, pero hija esto es algo que afecta y mucho a la economía del país, porque la mayoría de los empresarios utilizan la gasolina para poder darle movimiento a las actividades de sus empresas, y al encarecer esa parte por lógica tienen que subirle el precio a los diferentes negociantes que vendan.

En fin, que para que se divierta la gente pueden ver ese programa de comedia todas las mañanas... Mare me dicen que no es programa, que son las conferencias mañaneras, que por cierto siempre se pone en la boca el presidente el discurso de acabar con la corrupción y todo lo que sea chueco; solo le recuerdo que el artículo 134 de la Constitución dice que ningún funcionario puede promocionar su imagen con dinero público y no creo que esos discursos mañaneros los pague de su bolsa, si ahí solo tiene 200 pejooossss.

Hablando de los que deberían de arrepentirse, no se quién se tiene la culpa o qué dicho aplicar, si aquel que dice “Tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata”, o aquel otro que dice “No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre” y ustedes, mis estimados lectores, dirán de qué habla este purux, pues de la mujer polémica de este sexenio, la secretaria de turismo, doña Mich Fridman, que sinceramente no entiendo por qué hay gente con ínfulas de grandeza y que vienen con la mentalidad de que nos van a vender espejitos, cuando muestra un gran desconocimiento de las riquezas de nuestro hermoso Estado, y muy en particular diciendo cosas que aunque sean en sentido figurado no las debería decir, como lo de Progreso, que opina que deberían de borrarlo y volverlo hacer, o de cambiarle el nombre de Progreso de Castro a Puerto Yucatán; en verdad señora me extraña, porque con tooooooooodooooosss sus estudios debe saber que cuando hay creatividad, ingenio y preparación puede posicionar cualquier nombre o marca, sea cual sea.

Pero yo me pregunto: ¿por qué le tolera el gobernador todos estos resbalones?, ¿por qué si el gobernador está anunciando que su gobierno es de AUSTERIDAD, incluso él viaja en clase turista en avión, su secretaria de turismo viaja como gente de alto pedorraje en primera clase? ¿En serio va a dejar el Sr. gobernador que una subalterna pase por encima la línea discursiva de su gobierno? ¿Por qué no la mueve señor gobernador? ¿Acaso entre las mujeres del PAN no hay con la capacidad para ser secretarias de turismo, que conozcan y amen a Yucatán? Yo creo que sí hay y más de una, ojalá pronto el gobernador diga algo, porque, como dice mi chichí: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”, masinó que sí.