Fuego amigo

Mare no ha llegado mayo y el Mayab ya está muy caliente, como dice mi chichí: está chokó el asunto, y por donde te vires está caliente la cosa, bueno no por todos lados... ¿verdad don Martí?, jejeje; a pesar de que entró un frente frío, no dio tregua el calor, ni los puentes, mare porque cómo han habido puentes, el más reciente el lunes pasado, por la reforma que se hizo que ahora se daría el lunes de la semana donde cayera el día festivo, lo que por una parte está bien, porque agarras fin de semana largo y puede ser un revulsivo a la economía por la gente que tiene las posibilidades de aprovechar e irse al puerto y hacer que corra el takín; lo que no me parece correcto es que en los calendarios ya en automático te sale el porqué es feriado y vas al 18 de este mes y te sale natalicio de Benito Juárez, cuando no es ese día, causando desconcierto en mucha gente, que de por sí hay más de dos a quienes les haría falta un poco de documentación y que no confundan más a la gente con estos negociantes.

Bueno y en todo este asunto del calor, donde se está poniendo más que caliente es en el Partido Revolucionario Institucional; les recuerdo que están ahora en medio de un proceso para elegir al próximo presidente estatal del partido, por votación, el día 7 de abril. En estos tiempos de campaña interna, después del primer filtro donde varios se echaron para atrás, se inscribieron Eloy Quiroz, Francisco Medina, Diego Lugo y Francisco Torres, y en plena campaña, el día martes se realizó un acto que se fue gestando por debajo de la mesa en un salón de eventos de Mérida, donde Eloy Quiroz y Francisco Medina declinaron para darle su respaldo a Diego Lugo y hacer un bloque en contra de Francisco Torres.

Esto hace que al huiro que escribe estas líneas le vengan varias preguntas a la mente: ¿Por qué Eloy Quiroz y Francisco Medina no hicieron un sondeo real para ver si podían ganar?, porque, sinceramente hijas, una persona que tiene posibilidades de ganar, como decían al principio de la campaña, no claudica a la mitad para respaldar al que hasta hace unos días era su contrincante. Una de tres: o nunca tuvieron oportunidad y solo era una candidatura para negociar o les llegaron al precio o simplemente ven que Francisco Torres les lleva una ventaja amplia. De cualquier forma, no se vale que jueguen así con la gente que les dio su respaldo y creía en su proyecto; una raya más al tigre. Ahora con respecto al alcalde Diego Lugo, ¿por qué metió licencia y no renunció a su cargo de alcalde?, ¿no confía en ganar, y por eso lo hizo para no dejar de mamar del erario?, ¿si resultara ganador, dejaría la alcaldía que preside ?, porque no me imagino haciendo el doble papel, como alcalde de Sucilá y presidente del partido, pues algo no hará bien, o no cumplirá con ninguna de las encomiendas.

Don Diego Lugo, para ser presidente de un partido se tiene que tener una imagen limpia; creo que antes debería aclarar la irregularidad financiera por más de 5 millones que tiene la cuenta pública de su municipio, masinó que sí.