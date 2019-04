¿A cómo el rezo?

Mare está fuerte el calor, masinó, en serio que estos días han estado bastante calientes, y no precisamente por el chocolomo, más bien por lo caliente que está la política en el país; al presidente López Obrador le llegó su domingo de Ramos antes de lo pactado en el calendario, porque recorrió las redes como gorda en tobogán la noticia del reality mañanero “Me canso ganso”, ya que a media conferencia salió el periodista Ramos y empezó a increpar y cuestionar al pejiiiidente con los altos índices de violencia que hay en el país y que los primeros meses de este año están camino a ser los más violentos de la historia moderna por el número de muertes.

Lo que es interesante es que toda aquella pregunta que no sea a modo, mare, incomoda a López Obrador, y en seguida rompiendo el protocolo ponen las gráficas con los porcentajes diarios de muertes y el porcentaje por día era muy cercano a los números que le dio el periodista Ramos, pero lo peor del asunto es que eran números que la Presidencia emitió. No puedo entender por qué pasa eso, ¿será que el pejiiiidente contrató a los mismos asesores de Peña Nieto? Mare hija, si no lo ayudan, no lo perjudiquen.

Y hablando del pejiiiiidente, estuvo en tierras yucatecas, y llama la atención un evento que hubo en Ticul, un acto masivo en el cual, como ha sido recurrente en los mítines del pejiiiidente, siempre hay aplausos para él y chiflidos para el gobernador del Estado que visite, como pasó con el de Campeche, Alito Moreno, que se llevó tremendo chiflerío en la visita pejiiidencial; caso contrario fue en Yucatán, donde el gobernador Mauricio Vila recibió nutridos aplausos y el propio López Obrador dijo que es un buen gobernador. Ojalá la relación con la federación siga hacia arriba y nos abran la llave por el bien de los yucatecos, porque 90 centavos de cada peso vienen de la federación.

Los que siguen luchando con los pesos (en vez de s ponga d) son los del PRI, porque están descalificando el proceso electoral donde recibió su constancia de ganador la fórmula que encabeza Panchito Torres, pero la contra, Diego Lugo, sigue levantando el polvo con sus impugnaciones; creo que no han entendido que perdieron en julio y mientras se sigan despedazando entre ellos, los otros partidos van avanzando, ahora sí que pónganse vivos, porque 2021 está más cerca de lo que parece, así que tendrán mucho trabajo para sanar las cuarteadas que dejó la elección pasada.

Mare y hablando de mucho creo que las que van a tener mucho trabajo son las damas del Congreso, porque cómo les han hecho memes por la polémica sobre el matrimonio igualitario; ha sido una imagen que ha recorrido el mundo y por cierto ya están aceptando encargos. Aquí hay algunas letanías: “Ay rezadoras del Congreso, que recen mucho por mi raza, para que se vaya pronto, mi suegra de mi casa”, “Ay santas rezadoras del Congreso, que recen mucho, pa ver si pierdo un poco de peso”. Y mejor me callo, no se vayan a molestar, pero estoy seguro que más de dos políticos en el 21 a las rezadoras van a contratar, masinó.