Le quedó grande el traje

Pues mis estimados paisanos, ya empieza hoy el último fin de semana de vacaciones, así que hay que disfrutar el xix; la semana pasada fue muy buena para la costa yucateca, ya que en promedio tuvieron la visita por día en el fin de semana de casi 50 mil personas que fueron a remojar lo suyo a las playas. Hablando de playas, en Chelem, como en la mayoría de los puertos, es común que para estas épocas se pongan puestos y las ferias en el parque principal y este año no fue la excepción, pero en Chelem hicieron una cosa espantosa al llenar todas las calles y de una manera desordenada, pues pusieron los puestos de una manera horrible, incluso tapando la visibilidad de unos negocios que están al lado de la casa ejidal y que son permanentes y este año les perjudicaron su venta por esta mala ubicación de vendedores; hay que tener mayor control en eso, no quieran llenar la piñata en un año, y denle prioridad a aquellos que de manera permanente pagan su lanita.

Pero bueno solo para hacer un último comentario respecto a este último xix de vacaciones, por favor, si van a manejar no tomen y mucho menos chupen. Ya en serio, tomen conciencia y no combinen el agua vaciladora con el volante. Hablando de puestos, qué penoso lo que sucedió en Hunucmá, donde el alcalde mandó a quitar negocios que tenían muchos años instalados y que a diario gente trabajadora y honrada los usa para llevar un plato de comida a su casa; no vale que sufran este tipo de arbitrariedades por parte del alcalde. En vez de estar buscando la paja en el ojo ajeno, debería aclarar las cuentas del municipio, porque hay varios millones en el limbo.

Y continuando con cosas tristes, es en verdad penoso lo que está pasando en este hermoso país que nos vio nacer. Hoy vemos no una ola, sino un tsunami de violencia que tiñe de rojo el territorio. Los estados del norte, Tabasco, Quintana Roo, Minatitlán, Veracruz, llenan una lista de más de 9 mil muertos en los primeros tres meses, siendo éste el inicio de año más violento de la historia moderna deMéxico. ¿Cuándo va a parar la violencia?, le preguntan al presidente, y solo tiene respuestas con chistoretes como si fuera un standopero, o una respuesta cantinflesca, que ni él entiende, y no resuelve ninguna duda, y ocurrencias como la que dijo que prefiere la justicia a la ley.

Yo les digo: ¿saben cuándo acabará la violencia? Cuando el país invierta y fortalezca la cultura cívica, moral, artística y ética, cuando la gente se cambie el chip de aplicar lo de “quien no transa no avanza”, por “si trabajamos por un México sin transa, nadie nos alcanza”. Hay que invertir en prevención del delito, en infraestructura para que los jóvenes de hoy sean emprendedores y mañana sean empresarios generando empleos e impuestos que fortalezcan la economía con mayor inversión. Pero ¿saben qué?, en este gobierno no hay presupuesto para cultura, se acabó el instituto de emprendedores y el programa de prevención Pronaprep. Tanto que quería el traje de presidente señor López Obrador, para que le quede grande, masinó.