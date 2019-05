Día del Teatro Regional

Hoy es un día en el que estoy inmensamente feliz, porque se hace un justo homenaje a un bastión importante de nuestra cultura y hablo del Teatro Regional Yucateco, un género que muestra el reflejo de nuestra identidad en un escenario. El Teatro Regional lleva más de cien años de existencia, según escribió Leopoldo Peniche Vallado en la Enciclopedia Yucatanense, ya que se inicia entre 1904 y 1905, pero queda instituido como género entre 1914 y 1917.

Han sido decenas los actores que han dado vida a muchos personajes de nuestro terruño, desde don Pepe Talavera, quien interpretó al policía Xtol; Don Chúcuru Sánchez, Doña Lucrecia Borges, El Flaco Urcelay, Adolfo González, “Gonzalitos”, el Dzipo Ceballos, Doña Ofelia Zapata, “Petrona”, y Don Héctor Herrera Escalante, tronco de mi familia e iniciador de la dinastía que hoy lleva 6 generaciones de actores haciendo Teatro Regional.

Mucho se ha hablado de cruzadas a favor del Teatro Regional familiar, hay voces que cuestionan: ¿Por qué los Herrera?, pero hay cosas que simplemente no se podrían evitar, porque son 6 generaciones de la familia que se han dedicado a este hermoso género teatral; es como que uno no quiera que haya Menéndez hablando de periodistas, o no quiera que haya algún García cuando se hable de comunicación, o un Dondé si se habla de la industria galletera, y así podríamos dar muchos casos, pero afortunadamente son más las voces a favor de darle este nuevo impulso al teatro regional, y que ya no confundan un espectáculo de vulgaridades y mentadas de madre con este género que debe ser un vehículo de comunicación y fortalecimiento cultural. Hace falta clasificar el teatro, como se clasifican el cine, la radio y la televisión. ¿Por qué no hacerlo con el teatro?

Pero se dan los primeros pasos y de manera firme; cuando hay suma de voluntades los beneficios son tangibles, y por eso pedimos a todos los yucatecos que nos acompañen hoy a las 8 p.m., a la máxima casa escénica del Estado, el Teatro José Peón Contreras, a un evento gratuito para todos quienes quieran celebrar el Teatro Regional de Yucatán. Estarán Don Mario Tercero, Alicia García, Trovadores de Yucatán, el Ballet Folklórico del Estado “Alfredo Cortez”, que dirige el profesor Carlos Acereto, y Dzereco y Nohoch.

Me llena de gran alegría la disposición del gobernador Mauricio Vila, a través de la secretaria de Cultura, Érica Millet; del alcalde Renán Barrera, a través del director de Cultura, Dr. Irving Berlín, y el presidente del Congreso, Felipe Cervera, por darle este justo reconocimiento a todos los hombres y mujeres que han trabajado por el Teatro Regional.

Hoy es un día de fiesta, a veces no solo es tener la idea o la iniciativa, es necesario trabajar por ella para lograr tus sueños, muchas voces han estado calladas, pero mi hermano y su servidor llevamos muchos años luchando por este reconocimiento y hoy estamos felices de que seamos escuchados. Viva Yucatán, viva nuestro Teatro Regional, celebremos juntos hoy, masinó.