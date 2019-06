Se ahorca el ganso

Pues disfrutando este rico calor de mi tierra, que hace que todos los que estamos caminando en el centro estemos en nuestro jugo, Mare solo con que me unte un poco de achiote tendría perfume de cochinita, porque sí que está retentado el clima y ni así cuidamos el planeta; por eso me parece muy acertada la cruzada forestal que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Mérida, que encabeza Renán Barrera, al dotar de diez mil árboles, y el gobernador Mauricio Vila que se suma y serán 200 mil árboles para crear más oxígeno en nuestra ciudad, pues mucha falta nos hacen esos pulmones. Otra cosa que hay que aprovechar la otra semana es la feria del empleo, porque informó la directora del Servicio Nacional de Empleo en Yucatán, Iraís Barón, que se va a realizar el 12 de junio, en el Siglo XXl, con sueldos entre 4 mil y 18 mil pesos, y hay transporte gratuito que sale desde Santa Lucía; hay que aprovechar, lleva varias solicitudes para meterlas en más lados y tener mayor posibilidad de tener chamba y llevar a pasear a la fiera y que no se moleste mucho.

Mare donde las cosas se están poniendo calientes es en el Frente Único de Trabajadores del Volante, porque vienen elecciones de nueva directiva para seis años. Quien se inscribió primero fue su secretario general, Billy Fernández, pero ya salió un gallo, el Chino Zapata; sin duda el Volante está en una época importante por toda la competencia que hay con las plataformas digitales. Que haya piso parejo.

Lo que no estuvo muy parejo fue el proceso electoral del domingo pasado, cuando la tendencia indicaba que arrasaría Morena, pues no fue así, sí ganó dos gubernaturas, entre ellas cumpliendo su capricho de Barbosa en Puebla, pero hay lugares donde no le fue bien, como en Aguascalientes y Tamaulipas, donde arrasó el PAN, se dividieron la cosa entre Acción Nacional y Morena, porque el PRI, fuera de Durango donde le fue bien, en los demás estados perdió por una, pero por una pu... para qué les digo. Lo que sí es de resaltar de manera negativa es el pobre porcentaje de votantes, apenas llegando al 31 por ciento, mostrando una vez más el hartazgo social, pero los digo hijassss, para demostrar su hartazgo, la mejor forma es acudir a votar, o de plano ya no hay ni a quién irle. Vamos a ver si levanta de aquí el 2021 que son las intermedias, y sobre todo porque estará en juego el Congreso de la Unión, y a López Obrador le conviene mantener el poder en la legislatura, por eso a seguir regalando dinero a los ninis.

En verdad es inconcebible que a un atleta de alto rendimiento una beca de 5 mil pesos se la bajaran a 2 mil. A un joven que mínimo entrena 5 horas diarias, hace sacrificios fuertes para su edad, mantiene una disciplina para poder representar honrosamente a su país, y resulta que ese país al que va a representar le da más dinero a los ninis, 2,600, preparando la maquinaria para la votación del 2021.