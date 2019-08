En cierres de campaña se rayan los camioneros

Estamos ya en el xix de las vacaciones… para algunos, porque, la neta, han hecho tantos cambios que ya nos tienen mareados: hay quienes entraron este lunes y otros la otra semana; el caso es que se acaban los suplicios de los papás y empiezan los de los maestros, pero mientras tanto todo el mundo a disfrutar de la playa, pero solo eso, porque con lo caro que sale ir a Progreso ya no es Progreso de Castro sino Progreso te castro.

Se está cotizando alto, como la longaniza de la Presidencia, de 16,750 el kilo, mare pues de quién es, de Brad Pitz, ah pero el presupuesto es de 335 mil a la semana de este costoso embutido; 150 mil pesos en jamón, 500 mil en pescado y 115 mil en refrescos, todo eso semanal; ya que se lleva tan bien con el presidente, por qué no le dice don Vila a López Obrador que, en vez de refrescos, compre juguitos Natura para salvar la planta; si el presidente es muy humilde, según su doctrina, a qué fifís invita a comer para gastar todo ese dinero, y no conforme con esto, se anuncia que Hacienda liberará mil millones de pesos para comprar dos estadios de beisbol, no para ponerle más camas a un hospital, combatir la pobreza extrema, tampoco en seguridad ni en generar más empleos, eso es no tener una pizca de progenitora, no le basta con darle a otros países 90 millones de dólares, aunque hay tanta necesidad en nuestro país. Señor presidente, gobierne para todos los mexicanos, no para cumplir sus sueños, sinceramente no se vale que les pague así a los que creyeron en usted, que buscaban un cambio ante el hartazgo social, que tenían esa esperanza, y usted así les paga, mare qué mal estamos.

Y hablando de política, estamos en una semana donde, sin ser de mayo, van a sobrar los recordatorios maternales, porque es la recta final de las campañas de los partidos políticos: en el PRI, está en juego la presidencia nacional, y en el PAN, la presidencia municipal; por el lado del PRI, siguen con la guerra sucia todos contra todos. ¿Será que alguien les pueda decir que perdieron, que solo están en la vía para extinguir a su partido?, ¿será que alguien les pueda decir que están perdiendo la confianza de las pocas personas que aún creen en sus colores? Es triste ver cómo hay gente que fue ayudada o le dieron posiciones y hoy paga con injurias y descalificaciones; como dijo Bocelli, vamos a ver. Pero en el PAN también se cuecen habas, porque están los catorrazos entre Cecilia Patrón y Josué Camargo.

Lo que es una realidad es que ojalá pronto veamos políticos que piensen cómo servir al pueblo y no cómo servirse del pueblo, por eso cada día las luchas son más fuertes, porque los huesos son muy grandes. Viene un fin de semana bastante movido, entre cierres y descalificaciones, con las campañas a tope y una sociedad harta de mentiras, promesas incumplidas y candidatos que solo te miran y estrechan la mano en campaña y después se olvidan; pero yo sí les puedo decir quién va a ganar el fin de semana: los concesionarios de combis y camiones, porque no faltarán los acarreos, masinó.