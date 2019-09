¿Informes o cortinas de humo?

Después de semanas intensas por todos los movimientos políticos, cuando parecía que llegaría la calma, simplemente el mar sigue picado; después de los procesos en las dirigencias de los partidos, se iniciaron los informes de alcaldes y del presidente. Sinceramente al año de que asumieron en el país y en el estado, habría que hacer varias preguntas: ¿cuánto realmente han logrado los mandatarios?, ¿cuántas promesas de campaña han cumplido?, ¿valió la pena el voto que emitieron los ciudadanos?

Podemos comenzar por decir que la campaña aguanta todo, y tal parece que al poco tiempo a la gente se le olvida lo que muchos ofrecieron y hoy son pocos a los que se les escucha señalar lo que está bien, pero también lo que no se está cumpliendo, porque la realidad es que un año es difícil para lograr percibir cambios, el problema es que los mismos políticos se ponen la cota muy alta al prometer hasta que yo voy a bajar de peso, o sea cosas imposibles y por eso luego vienen las críticas.

Empezamos con la ciudad capital, el alcalde Renán Barrera rindió su informe, mostrando lo que pudiera ser el inicio de una campaña, si leemos entre líneas y el slogan que dice “El futuro pinta mejor”. ¿Es propuesta, deseo o sueño?, solo el tiempo nos lo dirá, pero también un tema que llama la atención del informe que se realizó en el Teatro Manzanero fue la ausencia de varios panistas, entre ellos diputados que al no asistir validan los rumores que corren en los pasillos de Cri Cri: que hay poco entendimiento entre los de Barrera y los de Vila. Muestra de ello es que tampoco asistió el gobernador, cuando incluso en los últimos informes acudía, sin importar que eran emanados de distintos partidos, y ahora se supone que habría mayor cobijo por el primer panista de Yucatán, cosa que no sucedió. Vamos a ver cómo se van acomodando las cosas en esta puja blanquiazul por la sucesión, porque los tiempos largos en política son cortos y 2021 y las elecciones intermedias están más cerca de lo que parece, y más porque de esa elección pueden salir los próximos candidatos a suceder a Vila.

Ahora vamos a la parte nacional, con este tercer o primer informe del presidente, desde esa mampara uno puede darse cuenta del gobierno tan mediático de López Obrador. Ese título de “tercer informe” lo pongo entre comillas, porque AMLO lo justificó por los anteriores informes ciudadanos que realizó y constitucional sería el primero, pero su objetivo lo logró, porque desvió totalmente la atención de la gente al enfocarse en eso, en vez de ver los datos duros y hacer un ejercicio de verdadero análisis y no precisamente de colesterol, para poder comparar los compromisos de campaña y los logros si es que existen, porque en sus spots dice que la gasolina no ha subido y él en campaña dijo que bajaría, dice que ya no hay avión presidencial, pero el aparato sigue estacionado y costando más de 200 millones tenerlo ahí asentado y a eso súmele lo que está gastando en boletos de avión de toda su comitiva cada vez que sale de gira, o sea negocio de Peto. Eso más que un informe parece una cortina de humo, masinó.