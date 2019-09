¿Austeridad? ¿Y la Arrolladora?

Mare afortunadamente el calor como que quiere y no quiere ceder, pero las benditas lluvias han ayudado un poco a que uno no ande popotzki. Pero bueno estamos en la semana de la paradoja, porque la neta, por un lado la gente todavía está adolorida por el gasto de inicio de clases, así es septihambre, y ya está pensando qué tequila va a tomar y qué pozole va a comer para el grito.

Mare, aunque los que van a dar el grito son más de dos, por el tema del paquete fiscal, que no es por dárselos a desear pero viene dura la cosa, ya anunciaron a nivel federal el presupuesto como en peluquería, con varios recortes, y creo que son de vereda en medio porque están muy raros; en la parte económica donde se debería meter dinero para el desarrollo hay recortes, y en la parte social algunos aumentos, aunque solo para regalar dinero con programas “populistas”, y en la parte de inversión están recortando.

Y hablando de panoramas terribles, hace unos días salió la titular de Finanzas, Olga Rosas Moya, a decir que debemos ajustarnos el cinturón; en verdad cuando escuché esto pensé que era una vacilada, sinceramente no se da cuenta que los cinturones de los yucatecos ya no tienen más espacio para hacerles huecos, no se da cuenta que hoy hay muchos jefes de familia que no saben cómo van a llevar un plato de comida a su mesa, y les piden que se ajusten el cinturón. ¿No saben que hoy en día hay muchos desempleados porque, por una ignorancia política del actual gobierno, al asumir, corrió a mucha gente adulta que llevaba años trabajando, incluso muchos a poco tiempo de jubilarse y los sacaron dándoles un dinero correspondiente a un retiro voluntario? Alguien le podría decir a la secretaria por qué no ajusta el cinturón del aparato gubernamental, ¿por qué no le ajusta todos los viajes y ocurrencias a la secretaria de turismo?, ¿por qué no ajustan en un 20 por ciento el salario de todos los secretarios que ganan por arriba de cien mil pesos? Ahora no entiendo por qué no hay dinero, si desde que asumió este gobierno han gritado a los cuatro vientos que es austero, que se iban ahorrar no se cuantos millones al devolver todos los autos y camionetas de lujo que rentaban, que los funcionarios ya no tendrían línea de teléfono a costas del erario. ¿A cuánto asciende todo ese ahorro?, ¿en qué se ha gastado?

Si estamos ante un panorama de austeridad, para qué organizan eventos tan costosos, porque la Arrolladora Banda el Limón que traen a la Plaza Grande el 15 de septiembre cobra sobre un millón y medio a dos millones de pesos, más los boletos de avión, hotel, viáticos, transporte, además de un escenario de gran soporte para poder lucirlos, el espectáculo de pirotecnia y demás, son casi 4 millones de pesos para una noche. ¿Por qué no mejor armar un espectáculo mexicano con la Orquesta Típica Yukalpetén, el Ballet y los grupos artísticos que pertenecen al gobierno del Estado? La neta eso y que yo baje de peso va a estar muy difícil de ver, masinó.