Si quieres conocer a Manuel...

Mare, pues ya entramos al décimo mes del año, tras un ajetreado septiembre, lleno de fiestas y fervor patrio que realmente creo que solo dura unos días, porque después del 15 y 16 la gente regresa al mismo modo de ser, y no generalizo porque no son todos, pero sí muchos los que siguen aplicando la famosa frase del mexicano: “El que no transa, no avanza”. ¿Será que los políticos sepan de eso?, mare creo que más de dos sí. Es real que hay que hacer un cambio de mentalidad y aprovechar sembrar esa semilla en las nuevas generaciones, para poder fincar una mejor sociedad sin mentiras y malas mañas.

Y hablando de malas mañas, de veras que árbol que nace torcido nunca su rama endereza, resulta que uno de los hombres más polémicos de la 4t, el director de la CFE, salió más raspado que zapatos de chamacos de secundaria, porque resulta que le sacaron sus trapitos al sol, al exhibir que es dueño de 47 propiedades, y lo intenso del caso es que muchos de sus bienes y empresas están en sociedad con su pareja y más de una sigue recibiendo beneficios del gobierno. En mi pueblo eso se llama nepotismo o peculado, o algo así, y para ponerle más sal al asunto, sale y niega a su señora, con todo y sus 20 años de relación, y luego que siempre sí. Para el caso es igual, la situación es ver si verdaderamente el presidente va a poner orden en el asunto, porque mucha gente en las redes pide la cabeza del funcionario. Veremos si lo soluciona o será una piedra en el zapato con la que caminará todo el sexenio.

En medio de toda la turbulencia política que ha generado el caso Bartlett, las olas siguen grandes en esta marejada que azota el sexenio del Peje, porque al incremento de la violencia, el nulo crecimiento de la economía, el recorte a los programas sociales, la falta de apoyo a salud, deporte y cultura, sumemos algo que sí pega y fuerte, porque va directo al mensaje que tanto cacarean, y que es la transparencia, la honestidad y la honradez en la cuarta transformación, el verdadero cambio, la gente honrada que no se corrompe, que no se beneficia del sistema. Pero qué creen, que le salta la liebre al presi, porque entre la gente que recibió la condonación de sus impuestos hay más de tres personajes de la palestra política, artistas, deportistas, políticos y líderes. Por decirles algunos nombres, el jefe Diego Ceballos, que siempre ha sido blanco de polémica, y Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, pero la que se lleva los reflectores es la líder de Morena, Yeidkol Polevnsky (mare tiene nombre de trago, como el mayokol), que fue de las que se beneficiaron de estas ayudaditas que solo recibe la gente de alto pedorraje.

Ahora sí que todos cojean de algún pie, y tal parece que todo es de dientes para fuera y que el discurso no es coherente con las acciones, porque apenas estamos llegando a un año y salen trapitos sucios.

Veremos cuánto se va a mover el lodo y cuántos serán embarrados, sobre todo Bartlett, que salió un angelito. Ahora sí que si quieres conocer a Manuel, compra una casa con él, masinó que sí.