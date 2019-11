Más beisbolista que presidente

Los días transcurren y la situación no se estabiliza; es lamentable que vivamos con un presidente que tal parece que no conoce la seriedad, con temas tan delicados como la seguridad de los mexicanos, el reciente caso de la familia LeBarón, una verdadera tragedia donde murieron niños inocentes, abatidos por las balas de la violencia y calcinados por el fuego de la impunidad; da tristeza y coraje ver cómo un abuelo encuentra a sus nietos calcinados en una camioneta; son actos que demuestran cómo se ha perdido la humanidad en una miseria sin sentimientos, cegada por cataratas de poder, de rencores y maldad. No alcanzo a entender cómo puede tener la sangre fría un ser humano para hacer semejante acto de vileza. Hoy pido una plegaria por las almas de esa gente inocente. Este lamentable acontecimiento vino cuando aún estaba fresca la gresca en Culiacán por el operativo fallido de agarrar y luego soltar al hijo de El Chapo.

Son muchos los cuestionamientos acerca de lo mal que ha sido el desempeño del presidente en este primer año, los últimos números del Inegi, comparando el año pasado con el actual, arrojan un 0% de crecimiento, un aumento del 18% en homicidios, las extorsiones aumentaron un 40%, violaciones y feminicidios un 20%. Eso indica dos cosas: que hay una mala economía porque siempre ha sido un factor de estos actos de violencia la falta de empleo, y dos, estamos en tierra de nadie, donde quieren combatir la delincuencia con un ejército que tiene que permitir ser sobajado y solo quieren utilizar las armas verbales con balas de expresiones como fuchi y guácala y que los acusen con sus mamás, cual vecindad del Chavo, y súmele la falta de opciones para la gente en desempleo. Si fuéramos un país deportista o un país con cultura otro gallo nos cantaría. Aunque se moleste el ganso, pero ¿cómo tendremos ese país cuando se ha recortado el presupuesto a mansalva y de manera grosera en muchos rubros importantes: seguridad, salud, deporte y cultura?, ¿cómo podemos ver un cambio verdadero?

La gente sigue esperando cuándo va a llegar ese cambio que tanto cacareó en sus 18 años de campaña el presidente, porque seguimos viendo la misma política sucia, como la elección de la encargada de los derechos humanos, que en realidad tendríamos que preguntarnos: ¿existen los derechos humanos en nuestro país? Yo creo que mientras en la calle veas gente pidiendo limosna, gente que por no tener un lugar donde vivir ocupa en un pedazo de tierra cubierto de unas cuantas láminas, escuelas cayéndose por falta de mantenimiento, lugares que no cuentan ni con los servicios básicos de agua y luz, mientras siga prevaleciendo la ignorancia política que lleva a quitarle el empleo a mucha gente que ha trabajado de manera digna y eficiente y que su único pecado fue entrar en una administración contraria, siendo despedidos de manera inhumana y coartando sus derechos, y que dejan de invertir esos recursos para gastarlos en populismo rumbo al 2021, y cuando le preguntas al presidente te habla de que no ha ido a batear. Eso deberíamos hacer, mandarlo de beisbolista y poner un buen presidente. ¿Será que hay, porque todos han venido fallados, masinó?